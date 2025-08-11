Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
100 тысяч километров — и автомобиль уже не тот: пять процедур, которые спасут от дорогого ремонта

Механики: после 100 000 км нужно заменить ремни, свечи и жидкости
Авто

Сто тысяч километров на одометре — это не просто красивая цифра, а важная отметка в "жизни" автомобиля. К этому моменту он уже не новый: агрегаты и узлы работают, но постепенно теряют первоначальную надёжность. Чтобы избежать серьёзных и дорогих поломок, подход к обслуживанию машины на этом этапе должен быть особенно внимательным. Опытные автомеханики назвали пять процедур, которые откладывать категорически нельзя.

Ремонт автомобиля: открытие капота
Ремонт автомобиля: открытие капота

1. Ремни — клиновой и ГРМ

Клиновой ремень и ремень газораспределительного механизма — это ключевые элементы, обеспечивающие работу генератора, водяного насоса и всей системы газораспределения.
Обрыв клинового ремня приведёт к остановке генератора, а обрыв ремня ГРМ — к серьёзному повреждению двигателя.
Совет: если вы не знаете, когда ремни менялись в последний раз, замените их профилактически после 100 000 км пробега. Это особенно важно, если автомобиль достался вам с рук.

2. Свечи зажигания

Изношенные свечи ухудшают запуск двигателя, снижают мощность и повышают расход топлива. Более того, их износ может негативно сказаться на катушках зажигания и других элементах системы.
Совет: стоимость комплекта новых свечей в разы ниже, чем ремонт системы зажигания, поэтому замена — обязательный пункт ТО после "сотни".

3. Система охлаждения

Просто слить и залить новый антифриз — недостаточно. Со временем в системе скапливаются ржавчина, накипь и грязь, которые ухудшают теплоотдачу. Это повышает риск перегрева, особенно в жаркую погоду.
Совет: используйте специальные промывочные жидкости для полной очистки системы перед заливкой свежего антифриза.

4. Тормозная жидкость

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть впитывает влагу. Это снижает её эффективность, увеличивает тормозной путь и может привести к отказу тормозов в экстренной ситуации.
Совет: меняйте её каждые 2-3 года, даже если кажется, что всё в порядке. На отметке в 100 000 км этот пункт особенно актуален.

5. Масло в дифференциале

Про него часто забывают, хотя оно защищает зубчатые пары от износа и перегрева. Особенно это важно для полноприводных и заднеприводных автомобилей.
Совет: замените масло в дифференциале, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Эта процедура стоит относительно недорого, но продлевает срок службы узла на годы.

Почему это важно

Пропуск этих процедур может привести к цепочке поломок и крупным затратам. Каждая из них — это своего рода "страховка" от преждевременного износа, перегрева или отказа критически важных систем. Правильное обслуживание после 100 000 км пробега помогает продлить жизнь автомобиля, сохранить его надёжность и избежать внезапных поломок на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
