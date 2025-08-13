Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Netflix подписал с Сассексами новый ограничительный контракт после провала проектов
Перепады погоды и сильные течения делают Саргассово море опасным для навигации
Татьяна Буланова покрутила пальцем у виска в ответ на пародию сына
Ежедневный массаж лица улучшает цвет кожи и стимулирует выработку коллагена
Пилатес: новый фитнес-тренд, диктующий моду
WSJ: в Китае создадут крупнейшую в мире судостроительную компанию
Уксус назван экологичным средством для очистки унитаза от налёта
Автоэксперты: китайские шины плохо переносят хранение и климат РФ
Лук при обжарке закладывают первым, чтобы он карамелизовался и стал сладким

Не поломка, а цепная реакция: одна мелочь уничтожает легендарный мотор Mercedes

Автоэксперты: утечка масла приводит к поломке двигателя Mercedes M276 DE 35
2:42
Авто

Двигатель Mercedes M276 DE 35 — 3,5-литровый атмосферный V6 — долгое время считался одним из самых надёжных современных агрегатов марки. Он отличался продуманной конструкцией, хорошей балансировкой и широким применением: с 2010 по 2017 год его устанавливали на целый ряд моделей Mercedes-Benz. Однако даже такой крепкий мотор не застрахован от выхода из строя из-за, казалось бы, незначительных мелочей.

Mercedes-Benz CLS350
Фото: commons.wikimedia by TTTNIS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mercedes-Benz CLS350

Разборка одного из таких двигателей показала удивительную цепочку событий. При внешнем осмотре в глаза бросалась дыра в масляном поддоне и неподвижный коленчатый вал. Поддон был заменён, но, как выяснилось, на дефектный. При этом жгут проводов остался целым, а сам демонтаж был проведён аккуратно, что исключало грубое вмешательство.

Внутри двигателя были заметны следы износа: нагар в головке блока, утечка масла, изношенные толкатели кулачков, царапины на распределительном валу. Лепестки кулачков имели выработку, но она не была критической. Однако истинная причина поломки крылась не в износе деталей, а в небольшой утечке масла, которую вовремя не устранили.

Масло попало на приводной ремень, тот пропитался и утратил необходимое натяжение. Ослабленный ремень соскочил с дорожки и переместился в заднюю часть двигателя, где затянулся за шкив коленвала. Обрывки ремня зацепили цепь масляного насоса, сорвали её и заклинили натяжитель. В результате масляный насос перестал работать, давление в системе упало, и двигатель встал.

Эта история — наглядное напоминание о том, что даже самая маленькая утечка масла может запустить разрушительный процесс. Владелец мог бы избежать капитального ремонта, если бы вовремя обратил внимание на проблему.

Эксперты рекомендуют:

  • Никогда не игнорировать утечки масла, даже незначительные;
  • Заправлять масло только через воронку, избегая проливов;
  • При плановом обслуживании менять не только жидкости и фильтры, но и натяжители приводных ремней;
  • Регулярно осматривать двигатель на предмет подтёков.

M276 DE 35 — прочный и долговечный агрегат, но, как и любой мотор, он требует внимания и профилактического ухода. Несвоевременная реакция на мелкую неисправность может обернуться дорогостоящим ремонтом, даже если речь идёт о двигателе с репутацией "неубиваемого".

Уточнения

Mercedes-Benz M276 семейство шестицилиндровых бензиновых поршневых двигателей внутреннего сгорания с V-образной конфигурацией от немецкой компании Mercedes-Benz, выпускающееся с 2011 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Домашние животные
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни Аудио 
Ворона остаётся символом смерти из-за культурных традиций
Домашние животные
Ворона остаётся символом смерти из-за культурных традиций Аудио 
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Домашние животные
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Лук при обжарке закладывают первым, чтобы он карамелизовался и стал сладким
Юрист Салкин: за складирование мусора на даче грозит штраф до 2 тысяч рублей
Не запускайте стирку подряд — это может повредить насос и электронику
Чеснок в средней полосе сажают за 3–5 недель до промерзания почвы
Неожиданная мишень в борьбе с потерей памяти: учёные нашли способ восстановить память
Фитнес-эксперт Ротач рассказала, как быстро добиться рельефного живота
Врач советует заменить колбасы овощами и фруктами для профилактики рака
Акцент на минимализм в дизайне — лучший выбор для педикюра женщин старше 60 лет
Глюкоза сбрила брови и призналась, что у неё мозги набекрень
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.