Не поломка, а цепная реакция: одна мелочь уничтожает легендарный мотор Mercedes

Автоэксперты: утечка масла приводит к поломке двигателя Mercedes M276 DE 35

Двигатель Mercedes M276 DE 35 — 3,5-литровый атмосферный V6 — долгое время считался одним из самых надёжных современных агрегатов марки. Он отличался продуманной конструкцией, хорошей балансировкой и широким применением: с 2010 по 2017 год его устанавливали на целый ряд моделей Mercedes-Benz. Однако даже такой крепкий мотор не застрахован от выхода из строя из-за, казалось бы, незначительных мелочей.

Фото: commons.wikimedia by TTTNIS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mercedes-Benz CLS350

Разборка одного из таких двигателей показала удивительную цепочку событий. При внешнем осмотре в глаза бросалась дыра в масляном поддоне и неподвижный коленчатый вал. Поддон был заменён, но, как выяснилось, на дефектный. При этом жгут проводов остался целым, а сам демонтаж был проведён аккуратно, что исключало грубое вмешательство.

Внутри двигателя были заметны следы износа: нагар в головке блока, утечка масла, изношенные толкатели кулачков, царапины на распределительном валу. Лепестки кулачков имели выработку, но она не была критической. Однако истинная причина поломки крылась не в износе деталей, а в небольшой утечке масла, которую вовремя не устранили.

Масло попало на приводной ремень, тот пропитался и утратил необходимое натяжение. Ослабленный ремень соскочил с дорожки и переместился в заднюю часть двигателя, где затянулся за шкив коленвала. Обрывки ремня зацепили цепь масляного насоса, сорвали её и заклинили натяжитель. В результате масляный насос перестал работать, давление в системе упало, и двигатель встал.

Эта история — наглядное напоминание о том, что даже самая маленькая утечка масла может запустить разрушительный процесс. Владелец мог бы избежать капитального ремонта, если бы вовремя обратил внимание на проблему.

Эксперты рекомендуют:

Никогда не игнорировать утечки масла, даже незначительные;

Заправлять масло только через воронку, избегая проливов;

При плановом обслуживании менять не только жидкости и фильтры, но и натяжители приводных ремней;

Регулярно осматривать двигатель на предмет подтёков.

M276 DE 35 — прочный и долговечный агрегат, но, как и любой мотор, он требует внимания и профилактического ухода. Несвоевременная реакция на мелкую неисправность может обернуться дорогостоящим ремонтом, даже если речь идёт о двигателе с репутацией "неубиваемого".

Уточнения

Mercedes-Benz M276 — семейство шестицилиндровых бензиновых поршневых двигателей внутреннего сгорания с V-образной конфигурацией от немецкой компании Mercedes-Benz, выпускающееся с 2011 года.

