Спорткар в теле седана BMW 3 Series не сдаёт позиций, но способен ударить по кошельку

BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

BMW 3-й серии давно заслужила репутацию одной из самых популярных моделей среднего класса, сочетающей престиж, драйверские качества и широкий выбор конфигураций.

Фото: commons.wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW G20

С момента своего дебюта этот автомобиль прошёл путь от компактного спортивного седана до более просторного и технологичного среднего седана, оставаясь эталоном в своём сегменте. Неудивительно, что он так же популярен у любителей вождения, как и у людей, ценящих комфорт и статус.

Главные достоинства 3-й серии — это выдающаяся управляемость и обратная связь с дорогой. Благодаря сбалансированному шасси и отличному сцеплению даже базовые версии дарят удовольствие от вождения, а спортивные M-модификации превращают поездку в настоящую гонку. Интерьер традиционно выполнен из качественных материалов, с эргономичной компоновкой и современными технологиями. Линейка двигателей — от экономичных четырёхцилиндровых до легендарных рядных "шестёрок", а в топе — мощные M3.

Однако есть и минусы, считают обозреватели журнала Top Gear. Репутация надёжности у 3-й серии неоднозначная. Некоторые бензиновые и дизельные версии страдают от проблем с цепями ГРМ, топливными насосами, а также электрическими сбоями в системах комфорта и безопасности. Дизельные модели, хоть и экономичны (до 3,92 л/100 км), требуют внимания к обслуживанию, а бензиновые шестицилиндровые версии в среднем расходуют около 7,84 л/100 км.

Безопасность — одна из сильных сторон: с 2005 года 3-я серия стабильно получает пять звёзд Euro NCAP. В плане динамики этот автомобиль способен удивить: топовый M3 разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды и развивает 250 км/ч, а более скромный 328i укладывается в 5,9 секунды до сотни.

Салон радует комфортом и логичностью, особенно в моделях после 2012 года. Владельцы отмечают, что старые 3 Series способны служить долго, но требуют регулярного и качественного обслуживания. Для сохранения ресурса необходимы хорошие масла, топливо с низким содержанием серы, контроль подвески и своевременная замена аккумулятора.

Стоимость страховки и налогов сильно зависит от версии: базовые модели последних лет могут иметь страховые группы ниже 20, в то время как M3 попадает в самые высокие группы (40+), что означает дополнительные четырёхзначные расходы в год.

В целом BMW 3 Series остаётся отличным выбором для тех, кто ценит баланс между драйвом, комфортом и престижем. Но будущим владельцам стоит помнить: чем выше комплектация и мощнее двигатель, тем дороже обслуживание и страховка.

Уточнения

BMW 3-й серии (F30/31/34/35/80) — шестое поколение легковых автомобилей 3-й серии немецкого автоконцерна BMW, производство которых началось в конце октября 2011 года.

