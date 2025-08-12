Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистка зубов сразу после еды повышает риск истончения эмали — предупреждают врачи
Фацелия, горчица и злаки помогают восстановить грядку после выращивания лука
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Коричневый с дымкой: оттенок, который будет в моде этой осенью
Кулинары рассказали, как приготовить бутерброды в стиле пиццы за несколько минут
Фанаты с трудом узнали актёра Александра Олешко в новом образе
Фитнес-эксперт назвал 3 упражнения для развития силы всего тела с гантелями
Новые двигатели Toyota смогут работать на бензине, водороде и биотопливе
Эксперт Российского союза туриндустрии сообщила о возможном отказе Турции от системы "всё включено"

Tesla, Lexus и Rivian развивают рулевое управление будущего

Rivian изучает опыт конкурентов для внедрения новой рулевой системы
2:35
Авто

Американский производитель электромобилей Rivian готовит серьёзный технологический рывок, способный вывести его в один ряд с лидерами индустрии — Tesla и Lexus. Компания планирует открыть новый инженерно-технологический центр в Лондоне, который сосредоточится на разработке передовых решений для будущих моделей.

Rivian
Фото: Wikipedia by Cutlass is licensed under Общественное достояние
Rivian

Одним из ключевых направлений станет внедрение системы управления по проводам (steer-by-wire), которая заменяет традиционную механическую связь между рулём и колёсами полностью электронным управлением.

Вместо привычных рулевых тяг и валов такая система использует электронные приводы и датчики, передающие сигналы от руля к колёсам по проводам. Это открывает широкие возможности для точной настройки реакции автомобиля и даже позволяет создавать уникальные формы рулевого колеса, включая так называемое "ярмо". Rivian уже объявил о поиске старшего менеджера, который возглавит разработку и внедрение этой технологии.

Среди преимуществ управления по проводам — более отзывчивое и настраиваемое рулевое управление, снижение затрат на разработку за счёт меньшего числа компонентов, улучшенная интеграция с современными системами помощи водителю, уменьшение веса автомобиля и более гибкая компоновка узлов. Однако технология пока не получила широкого распространения. Причина — ряд недостатков, связанных с надёжностью, откликом и законодательными ограничениями.

У конкурентов опыт неоднозначный. Lexus активно продвигал систему RZ steer-by-wire, но в США столкнулся с регуляторными барьерами, что затруднило её массовое внедрение. Tesla пошла по пути оснащения своего Кибертрака управлением по проводам, но добавила резервные датчики для повышения безопасности.

Rivian намерен учесть ошибки и успехи конкурентов, чтобы предложить более надёжную и адаптированную систему. Ожидается, что технология сначала появится на флагманских моделях компании — пикапе R1T и внедорожнике R1S, а затем будет внедрена и в более компактных автомобилях, например, в будущей модели R3.

Как отмечает портал autoblog. com, если Rivian удастся довести технологию до совершенства, это станет важным шагом в сторону полностью автономных автомобилей и укрепит её позиции в премиальном сегменте электромобилей.

Уточнения

Rivian (полностью Rivian Automotive, Inc.) — американский производитель электромобилей, основанный в 2009 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад
Домашние животные
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад Аудио 
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Укрепить спину и корпус помогут эти необычные приседания
Для налаживания доверия дайте кошке возможность самой подойти и обнюхать вас
Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с иностранцем Аркади
Пять продуктов, которые мешают вам похудеть
Советские хозяйки затачивали ножи мясорубки сухарями без камня
Rivian изучает опыт конкурентов для внедрения новой рулевой системы
Жесткая и одревесневшая плодоножка — главный признак зрелости тыквы
Эксперты: недостаток зелени и фруктов в рационе снижает иммунитет и пищеварение
HBO совершил крупнейшую ошибку, упустив этот успешный сериал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.