Tesla, Lexus и Rivian развивают рулевое управление будущего

Rivian изучает опыт конкурентов для внедрения новой рулевой системы

Авто

Американский производитель электромобилей Rivian готовит серьёзный технологический рывок, способный вывести его в один ряд с лидерами индустрии — Tesla и Lexus. Компания планирует открыть новый инженерно-технологический центр в Лондоне, который сосредоточится на разработке передовых решений для будущих моделей.

Фото: Wikipedia by Cutlass is licensed under Общественное достояние Rivian

Одним из ключевых направлений станет внедрение системы управления по проводам (steer-by-wire), которая заменяет традиционную механическую связь между рулём и колёсами полностью электронным управлением.

Вместо привычных рулевых тяг и валов такая система использует электронные приводы и датчики, передающие сигналы от руля к колёсам по проводам. Это открывает широкие возможности для точной настройки реакции автомобиля и даже позволяет создавать уникальные формы рулевого колеса, включая так называемое "ярмо". Rivian уже объявил о поиске старшего менеджера, который возглавит разработку и внедрение этой технологии.

Среди преимуществ управления по проводам — более отзывчивое и настраиваемое рулевое управление, снижение затрат на разработку за счёт меньшего числа компонентов, улучшенная интеграция с современными системами помощи водителю, уменьшение веса автомобиля и более гибкая компоновка узлов. Однако технология пока не получила широкого распространения. Причина — ряд недостатков, связанных с надёжностью, откликом и законодательными ограничениями.

У конкурентов опыт неоднозначный. Lexus активно продвигал систему RZ steer-by-wire, но в США столкнулся с регуляторными барьерами, что затруднило её массовое внедрение. Tesla пошла по пути оснащения своего Кибертрака управлением по проводам, но добавила резервные датчики для повышения безопасности.

Rivian намерен учесть ошибки и успехи конкурентов, чтобы предложить более надёжную и адаптированную систему. Ожидается, что технология сначала появится на флагманских моделях компании — пикапе R1T и внедорожнике R1S, а затем будет внедрена и в более компактных автомобилях, например, в будущей модели R3.

Как отмечает портал autoblog. com, если Rivian удастся довести технологию до совершенства, это станет важным шагом в сторону полностью автономных автомобилей и укрепит её позиции в премиальном сегменте электромобилей.

Уточнения

Rivian (полностью Rivian Automotive, Inc.) — американский производитель электромобилей, основанный в 2009 году.

