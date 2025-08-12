Nissan Rogue 2025 распродают с выгодой до $4000 — стоит ли ждать 2026 год

Компания Nissan объявила о ценовых изменениях и небольших обновлениях для кроссовера Rogue 2026 модельного года. Большинство комплектаций подорожают на $200, однако топовая версия Platinum AWD подешевеет сразу на $1000, что является редким шагом для сегмента.

Существенных изменений в 2026 году не ожидается. Производитель добавит новый уровень комплектации Dark Armor, предложит ряд дополнительных технических возможностей и оснастит все версии встроенной системой Google. Для полного привода Platinum также станет доступна расширенная система помощи водителю ProPilot 2.1, способная улучшить полуавтономное управление.

Силовой агрегат останется прежним — под капотом будет установлен 1,5-литровый трёхцилиндровый турбомотор, работающий в паре с фирменным вариатором Nissan Xtronic.

Параллельно дилеры предлагают выгодные условия на автомобили Rogue 2025 года. Цена на них начинается с $28 590 за версию S с полным приводом и достигает $39 990 за Platinum AWD. Особенно привлекательными выглядят скидки на комплектации SV и SL, где экономия может составить от $2000 до $4000.

Для покупателей, ориентированных на соотношение цены и оснащения, модель-2025 может оказаться более интересным вариантом: щедрые скидки легко перевесят скромные улучшения в 2026 году. Однако стоит учитывать, что при выборе текущего модельного года покупатель лишается новой отделки Dark Armor и передовой системы ProPilot 2.1, которые будут доступны только с 2026-го.

Электрифицированный вариант Rogue появится не раньше 2027 года, поэтому все автомобили ближайших двух лет будут исключительно бензиновыми. Таким образом, выбор между 2025 и 2026 годом будет зависеть от того, что для покупателя важнее — максимальная экономия здесь и сейчас или получение свежих функций и отделки в следующем модельном году.

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.

