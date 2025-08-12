Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты: фантомные пробки на трассах возникают из-за несоблюдения дистанции
Эксперты объяснили, какой фарш выбрать для нежных фрикаделек с манкой
У возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце после рождения дочери
Туризм в Тунисе: популярные курорты открыты, приграничные зоны под запретом
Алименты с безработного родителя взыскиваются по прожиточному минимуму — адвокат Гюзель Пушкарёва
Фри и диабет: как один гарнир влияет на здоровье на десятилетия вперёд
Спасите свою спину: как правильно делать приседания
Экс-жена Паши Техника призналась, что не переносит Гуфа из-за его образа жизни
Секрет гладких кончиков: масла и техники, которые работают лучше дорогих процедур

10 лет в аду за один день: Ford проверил предел прочности своего тяжеловеса с помощью водителя-робота

Ford: робот-водитель испытал Ranger Super Duty в эквиваленте 10 лет эксплуатации
1:49
Авто

Компания Ford провела впечатляющее испытание своего грузовика Ranger Super Duty, решив проверить его прочность в максимально суровых условиях. Для этого тест перенесли на легендарный участок Силвер-Крик — трассу, оснащённую 300 бугорками, которые имитируют годы тяжёлой эксплуатации автомобиля. По расчётам инженеров, всего один заезд по этой трассе равен 10 годам вождения в экстремальных условиях.

Ford F-350 Super Duty
Фото: commons.wikimedia by deathpallie325, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford F-350 Super Duty

Чтобы исключить усталость и ошибки водителя, Ford задействовал автономного робота-водителя. Робот управлял грузовиком круглые сутки, без перерывов, испытывая машину в различных погодных условиях. Главная цель теста — довести до предела каждое крепление, болт и соединение автомобиля, проверяя их на прочность при постоянных вибрациях и ударах.

Испытания проводились при максимальной полной массе 4500 кг, что существенно превышает нагрузки, с которыми Ranger Super Duty сталкивается в повседневной эксплуатации. Инженеры поясняют, что если автомобиль способен выдержать полную загрузку на трассе Силвер-Крик, то он готов к любым условиям — от строительных площадок до бездорожья в экстремальном климате.

Тест подтвердил легендарную выносливость модели. Даже после непрерывных 24 часов на сложнейшем участке грузовик сохранил работоспособность, а ключевые узлы и элементы конструкции показали отличную стойкость к износу. Таким образом, Ranger Super Duty полностью оправдал фирменный лозунг Built Ford Tough, закрепив за собой репутацию надёжного рабочего автомобиля, готового к самым тяжёлым испытаниям.

Уточнения

Ford F-Series Super Duty (сокращенно «Ford Super Duty») — семейство грузовых пикапов (более 8500 фунтов (3900 кг) GVWR), разработанное в 1998 году для 1999 модельного года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Последние материалы
Остров Сент-Онора в Приморских Альпах предлагает туристам аббатство и уединённые пляжи
Энистон: актёры Друзей оплакивали Перри при жизни из-за его борьбы с зависимостью
Пересечение сплошной у обочины при обгоне влечёт штраф или лишение прав
Будущее медицины и контроля качества: создан искусственный язык, который "пробует" мир вокруг нас
Секреты сияющей кожи: уход, который работает всегда
Это простое упражнение повышает подвижность и убирает скованность в бедрах
Эксперты предложилм пошаговый рецепт джелато с молоком, яйцом и ванилью
Физическая активность 150 минут в неделю снижает риск болезней сердца
Гоар Аветисян ограничивает своего 5-летнего сына в еде ради диеты
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.