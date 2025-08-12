10 лет в аду за один день: Ford проверил предел прочности своего тяжеловеса с помощью водителя-робота

Компания Ford провела впечатляющее испытание своего грузовика Ranger Super Duty, решив проверить его прочность в максимально суровых условиях. Для этого тест перенесли на легендарный участок Силвер-Крик — трассу, оснащённую 300 бугорками, которые имитируют годы тяжёлой эксплуатации автомобиля. По расчётам инженеров, всего один заезд по этой трассе равен 10 годам вождения в экстремальных условиях.

Фото: commons.wikimedia by deathpallie325, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford F-350 Super Duty

Чтобы исключить усталость и ошибки водителя, Ford задействовал автономного робота-водителя. Робот управлял грузовиком круглые сутки, без перерывов, испытывая машину в различных погодных условиях. Главная цель теста — довести до предела каждое крепление, болт и соединение автомобиля, проверяя их на прочность при постоянных вибрациях и ударах.

Испытания проводились при максимальной полной массе 4500 кг, что существенно превышает нагрузки, с которыми Ranger Super Duty сталкивается в повседневной эксплуатации. Инженеры поясняют, что если автомобиль способен выдержать полную загрузку на трассе Силвер-Крик, то он готов к любым условиям — от строительных площадок до бездорожья в экстремальном климате.

Тест подтвердил легендарную выносливость модели. Даже после непрерывных 24 часов на сложнейшем участке грузовик сохранил работоспособность, а ключевые узлы и элементы конструкции показали отличную стойкость к износу. Таким образом, Ranger Super Duty полностью оправдал фирменный лозунг Built Ford Tough, закрепив за собой репутацию надёжного рабочего автомобиля, готового к самым тяжёлым испытаниям.

Уточнения

Ford F-Series Super Duty (сокращенно «Ford Super Duty») — семейство грузовых пикапов (более 8500 фунтов (3900 кг) GVWR), разработанное в 1998 году для 1999 модельного года.

