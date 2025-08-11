Продать машину с пробегом за 2 дня реально: вот какие модели раскупили россияне в июле

В июле российский рынок подержанных автомобилей показал высокую активность. Популярные модели уходили буквально за пару дней после появления объявления, получая десятки звонков от потенциальных покупателей.
Среди российских марок наибольшим спросом пользовались:
Эти модели традиционно остаются востребованными благодаря доступной цене и недорогому обслуживанию.
В среднем автомобили из топа продаж находили нового владельца за два дня.
Среди топ-10 наиболее продаваемых брендов оказались Volkswagen, Audi, Skoda, Kia, Renault, Toyota, Lada, Volvo, Nissan, Hyundai.
Где чаще всего продавали авто
Москва и Московская область — 64% всех объявлений;
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 27%;
Регионы России — 9% (включая Краснодарский край, Башкортостан, Самарскую, Волгоградскую области и др.).
Такое распределение отражает концентрацию автомобильного рынка в двух крупнейших агломерациях страны.
Эксперты сервиса "Авто.ру Бизнес" объясняют высокую скорость сделок сочетанием нескольких факторов:
LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.
Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata. Автомобиль был назван в честь города в Нью-Мексико.
