Продать машину с пробегом за 2 дня реально: вот какие модели раскупили россияне в июле

Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

В июле российский рынок подержанных автомобилей показал высокую активность. Популярные модели уходили буквально за пару дней после появления объявления, получая десятки звонков от потенциальных покупателей.

Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe (2016 год) — кроссовер с пробегом всего 25 тыс. км был продан за 1,7 млн рублей всего за два дня. Объявление собрало 94 звонка.

— кроссовер с пробегом всего 25 тыс. км был продан за 1,7 млн рублей всего за два дня. Объявление собрало 94 звонка. Kia Rio (2021 год) — популярный седан с пробегом 42,5 тыс. км ушёл за 1,4 млн рублей также за два дня, вызвав интерес у 90 покупателей.

— популярный седан с пробегом 42,5 тыс. км ушёл за 1,4 млн рублей также за два дня, вызвав интерес у 90 покупателей. Hyundai Solaris (2016 год) — бюджетный седан с пробегом 143,2 тыс. км был реализован за 630 тыс. рублей за двое суток, получив 74 звонка.

Среди российских марок наибольшим спросом пользовались:

Lada Granta;

Lada Kalina;

Lada Vesta.

Эти модели традиционно остаются востребованными благодаря доступной цене и недорогому обслуживанию.

В среднем автомобили из топа продаж находили нового владельца за два дня.

Среди топ-10 наиболее продаваемых брендов оказались Volkswagen, Audi, Skoda, Kia, Renault, Toyota, Lada, Volvo, Nissan, Hyundai.

Где чаще всего продавали авто

Москва и Московская область — 64% всех объявлений;

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 27%;

Регионы России — 9% (включая Краснодарский край, Башкортостан, Самарскую, Волгоградскую области и др.).

Такое распределение отражает концентрацию автомобильного рынка в двух крупнейших агломерациях страны.

Эксперты сервиса "Авто.ру Бизнес" объясняют высокую скорость сделок сочетанием нескольких факторов:

ограниченное предложение популярных моделей в хорошем состоянии;

рост цен на новые автомобили;

желание покупателей быстрее заключить сделку, опасаясь подорожания.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.



Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata. Автомобиль был назван в честь города в Нью-Мексико.

