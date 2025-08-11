Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью
Немецкий метод GVT с 10 подходами по 10 повторений применяют для быстрого набора мышц — тренер Макс Тейлорсон

Продать машину с пробегом за 2 дня реально: вот какие модели раскупили россияне в июле

Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
2:18
Авто

В июле российский рынок подержанных автомобилей показал высокую активность. Популярные модели уходили буквально за пару дней после появления объявления, получая десятки звонков от потенциальных покупателей.

Hyundai Santa Fe
Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Hyundai Santa Fe
  • Hyundai Santa Fe (2016 год) — кроссовер с пробегом всего 25 тыс. км был продан за 1,7 млн рублей всего за два дня. Объявление собрало 94 звонка.
  • Kia Rio (2021 год) — популярный седан с пробегом 42,5 тыс. км ушёл за 1,4 млн рублей также за два дня, вызвав интерес у 90 покупателей.
  • Hyundai Solaris (2016 год) — бюджетный седан с пробегом 143,2 тыс. км был реализован за 630 тыс. рублей за двое суток, получив 74 звонка.

Среди российских марок наибольшим спросом пользовались:

  • Lada Granta;
  • Lada Kalina;
  • Lada Vesta.

Эти модели традиционно остаются востребованными благодаря доступной цене и недорогому обслуживанию.

В среднем автомобили из топа продаж находили нового владельца за два дня.
Среди топ-10 наиболее продаваемых брендов оказались Volkswagen, Audi, Skoda, Kia, Renault, Toyota, Lada, Volvo, Nissan, Hyundai.

Где чаще всего продавали авто

Москва и Московская область — 64% всех объявлений;
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 27%;
Регионы России — 9% (включая Краснодарский край, Башкортостан, Самарскую, Волгоградскую области и др.).

Такое распределение отражает концентрацию автомобильного рынка в двух крупнейших агломерациях страны.

Эксперты сервиса "Авто.ру Бизнес" объясняют высокую скорость сделок сочетанием нескольких факторов:

  • ограниченное предложение популярных моделей в хорошем состоянии;
  • рост цен на новые автомобили;
  • желание покупателей быстрее заключить сделку, опасаясь подорожания.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. 

Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata. Автомобиль был назван в честь города в Нью-Мексико. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова Евросоюз пытается манипулировать Трампом, обманывая его Любовь Степушова
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
Политик Митина: арест Евгении Гуцул грозит ликвидацией автономии Гагаузии
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.