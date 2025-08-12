Камера — лучший друг штрафа: как новые технологии меняют систему наказаний водителей

Автоэксперт Сергей Зиновьев: камеры строже инспекторов при фиксации нарушений ПДД

Сегодня автоматические комплексы фиксируют 93% всех нарушений ПДД — это почти 194 миллиона постановлений в год. Превышение скорости, проезд на красный, пересечение стоп-линии — всё это теперь в основном отслеживает техника, а инспекторы сосредоточены на пьяных водителях, нарушителях без прав и машинах с незаконной тонировкой.

Почему камеры действуют строже, чем люди

Автоматическая система не делает скидок — она фиксирует факт нарушения, не разбирая, было оно случайным или преднамеренным. Живой инспектор в ряде случаев мог бы ограничиться предупреждением, но таких ситуаций всё меньше. За последние годы количество предупреждений упало на 15,5%, а лишение прав за встречку стало редким исключением. При этом за пьяную езду по-прежнему наказывают жёстко, а за выезд на встречную полосу чаще выписывают только штраф.

Сергей Зиновьев, редактор журнала "За рулём", считает: "Как ни крути, уровень водительской дисциплины невысок. И многие нарушают сознательно".

По его мнению, возможно, 10-15 минут разговора с инспектором могли бы подействовать сильнее, чем серия автоматических штрафов, которые водитель оплачивает без осознания последствий.

Что дальше

Тенденция очевидна: число камер будет только расти, а их возможности — расширяться. Это значит, что фиксироваться будут всё новые типы нарушений, а количество штрафов, скорее всего, увеличится.

Уточнения

