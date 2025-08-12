Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
Мать Марины Зудиной призналась, что сразу одобрила роман дочери и Табакова
Врачи Джузеппе и Сингх объяснили, почему душ лучше принимать вечером, а не утром
Терапевт Карабиненко: исключите две причины потливости во сне
Питание перед пробежкой: есть за два часа, избегать кофе и выбирать лёгкий белок — рекомендации тренеров
В Госдуме ответили на резкое заявление Эстонии о границе с РФ
Пхукет, Паттайя, Ко Чанг, Ко Самуи и Краби вошли в топ курортов Таиланда
В России ответили на заявление ЕС об условии переговоров Путина и Трампа
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка

Камера — лучший друг штрафа: как новые технологии меняют систему наказаний водителей

Автоэксперт Сергей Зиновьев: камеры строже инспекторов при фиксации нарушений ПДД
1:39
Авто

Сегодня автоматические комплексы фиксируют 93% всех нарушений ПДД — это почти 194 миллиона постановлений в год. Превышение скорости, проезд на красный, пересечение стоп-линии — всё это теперь в основном отслеживает техника, а инспекторы сосредоточены на пьяных водителях, нарушителях без прав и машинах с незаконной тонировкой.

Передвижная камера ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передвижная камера ГАИ

Почему камеры действуют строже, чем люди

Автоматическая система не делает скидок — она фиксирует факт нарушения, не разбирая, было оно случайным или преднамеренным. Живой инспектор в ряде случаев мог бы ограничиться предупреждением, но таких ситуаций всё меньше. За последние годы количество предупреждений упало на 15,5%, а лишение прав за встречку стало редким исключением. При этом за пьяную езду по-прежнему наказывают жёстко, а за выезд на встречную полосу чаще выписывают только штраф.

Сергей Зиновьев, редактор журнала "За рулём", считает: "Как ни крути, уровень водительской дисциплины невысок. И многие нарушают сознательно".

По его мнению, возможно, 10-15 минут разговора с инспектором могли бы подействовать сильнее, чем серия автоматических штрафов, которые водитель оплачивает без осознания последствий.

Что дальше

Тенденция очевидна: число камер будет только расти, а их возможности — расширяться. Это значит, что фиксироваться будут всё новые типы нарушений, а количество штрафов, скорее всего, увеличится.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки
Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в отеле Captain Cook в Анкоридже
Кулинары поделились пошаговым рецептом жаркого с лесными грибами
Кардиологи назвали простой способ улучшить давление и холестерин с помощью этого продукта
Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан
В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.