Зарядка автомобильного аккумулятора без снятия клемм может быть полезной — но только в этих случаях

Автоэксперт Алексей Ревин: отключение АКБ на современных машинах может вызвать сбой электронных систем

Современные автомобили нередко оснащены сложной электроникой, и отключение аккумулятора может повлечь неприятные последствия. По словам Алексея Ревина, эксперта "За рулём", в некоторых случаях батарею не только можно, но и полезно заряжать, не отсоединяя от бортовой сети.

Чем опасно снятие аккумулятора

При отключении АКБ на новых машинах возможен не только сброс настроек аудиосистемы. Иногда "слетают" адаптации дроссельной заслонки, автоматической коробки или вариатора и других электронных систем. Это потребует повторной настройки и может временно ухудшить работу автомобиля.

С другой стороны, бывают случаи, когда резкий прирост заряда без видимой причины воспринимается блоками управления как ошибка, что вызывает сбои. Поэтому перед зарядкой стоит узнать, как конкретно ваша модель реагирует на такие изменения.

Как правильно заряжать без снятия клемм

Если производитель не запрещает подобную процедуру, важно выбрать надёжное зарядное устройство с напряжением не выше 14,8 В для любых типов АКБ. Хорошим вариантом считается зарядка в восстановительном цикле, который есть у многих современных ЗУ — он помогает продлить срок службы батареи.

