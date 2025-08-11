Зарядка автомобильного аккумулятора без снятия клемм может быть полезной — но только в этих случаях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Современные автомобили нередко оснащены сложной электроникой, и отключение аккумулятора может повлечь неприятные последствия. По словам Алексея Ревина, эксперта "За рулём", в некоторых случаях батарею не только можно, но и полезно заряжать, не отсоединяя от бортовой сети.

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Чем опасно снятие аккумулятора

При отключении АКБ на новых машинах возможен не только сброс настроек аудиосистемы. Иногда "слетают" адаптации дроссельной заслонки, автоматической коробки или вариатора и других электронных систем. Это потребует повторной настройки и может временно ухудшить работу автомобиля.

С другой стороны, бывают случаи, когда резкий прирост заряда без видимой причины воспринимается блоками управления как ошибка, что вызывает сбои. Поэтому перед зарядкой стоит узнать, как конкретно ваша модель реагирует на такие изменения.

Как правильно заряжать без снятия клемм

Если производитель не запрещает подобную процедуру, важно выбрать надёжное зарядное устройство с напряжением не выше 14,8 В для любых типов АКБ. Хорошим вариантом считается зарядка в восстановительном цикле, который есть у многих современных ЗУ — он помогает продлить срок службы батареи.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
