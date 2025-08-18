Машины, которым всё равно на время: автомобили, которые через 5 лет стоят почти как новые

Пятилетняя амортизация авто: лидеры по сохранению цены в 2020 году

Обычно автомобиль уже в первые годы после покупки теряет значительную часть своей стоимости, и к пятому году разница в цене может достигать сотен тысяч рублей. Однако на рынке есть исключения — модели, которые уверенно держат цену и спустя годы остаются выгодным вложением.

Фото: commons.wikimedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota RAV4, модель 2018

Mazda3 2020 — лидер по сохранению стоимости

Компактный и стильный седан Mazda3 за пять лет теряет всего около 2 633 долларов (приблизительно 205 000 рублей). Секрет в сочетании премиального интерьера, точной управляемости и дизайна, который остаётся актуальным много лет. Эта модель востребована как на первичном, так и на вторичном рынке, что дополнительно поддерживает её цену.

Chevrolet Silverado 2020 — пикап с минимальной амортизацией

Для полноразмерного пикапа потеря всего 4 430 долларов (около 345 000 рублей) за пять лет — впечатляющий результат. Silverado ценят за мощность, выносливость и способность справляться с тяжёлыми нагрузками. Высокий спрос на вторичке обеспечивают надёжная репутация и практичность.

Toyota RAV4 2020 — универсальный кроссовер

Популярный кроссовер RAV4 за тот же срок дешевеет всего на 4 755 долларов (около 370 000 рублей). Высокая проходимость, экономичность и надёжность делают его выбором как для городской езды, так и для загородных маршрутов. На вторичном рынке RAV4 стабильно в числе самых продаваемых кроссоверов.

Honda CR-V 2020 — комфорт и вместительность

За пять лет Honda CR-V теряет примерно 5 149 долларов (около 401 000 рублей). Просторный салон, удобная посадка и продуманная эргономика делают его любимцем семейных водителей. Автомобиль также славится надёжной подвеской и высокой ликвидностью на вторичном рынке.

Toyota Camry 2020 — седан-долгожитель

Toyota Camry остаётся одним из самых ликвидных седанов. Потеря в цене — всего 5 362 долларов (примерно 417 000 рублей) за пять лет. Секрет успеха — надёжность, комфорт и универсальность. Camry востребована как у частных владельцев, так и в корпоративном секторе, включая такси бизнес-класса.

