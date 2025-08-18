Пробег растёт, а машина стоит в офисном дворе: неожиданная причина, по которой пробег авто делают больше

Причины намеренного увеличения показаний одометра в России

Многие привыкли слышать о скручивании пробега, чтобы продать машину дороже. Но есть и противоположная практика — намеренное увеличение километража. На первый взгляд, это кажется нелогичным, однако у такой хитрости есть объяснение.

Как работает подмотка

В сети без труда можно найти устройства для накрутки пробега. Они внешне напоминают обычные диагностические сканеры, подключаются к разъёму OBD-II и могут "наматывать" километры даже при выключенном двигателе. Алгоритм прост: прибор "убеждает" бортовой компьютер, что автомобиль движется со скоростью свыше 200 км/ч, и одометр честно фиксирует километры. Современные модели имитируют процесс настолько правдоподобно, что даже сложная диагностика не всегда обнаруживает вмешательство.

Зачем это делают

Чаще всего накрутка встречается в корпоративных автопарках. Если компания компенсирует топливо и амортизацию, водитель получает больше, чем наездил, благодаря искусственно завышенному пробегу. Это связано с тем, что расчёт компенсаций часто ведётся по среднему расходу топлива, указанному в техпаспорте. В реальности же из-за пробок, холода и работы на холостых расход выше. Чтобы "свести" цифры в отчётах, некоторые и прибегают к подмотке.

Какие последствия

На первый взгляд выгода очевидна, но последствия могут быть серьёзными. Если в истории авто появятся аномальные скачки пробега, это насторожит будущих покупателей. Определить реальный километраж станет невозможно, а цена машины на вторичном рынке просядет. Таким образом, краткосрочная экономия оборачивается долгосрочными потерями.

