Если двигатель умер, то воскрешать не будем: всё больше водителей делают неожиданный выбор

Даже самый надёжный двигатель рано или поздно теряет свои характеристики. Сначала появляется повышенный расход масла, падает компрессия, снижается тяга. Наступает момент, когда владелец должен выбрать: капиталить или менять агрегат. Всё чаще выбор падает на замену — и причины этому вполне очевидны.
Покупка нового двигателя — самый простой и предсказуемый вариант, но и самый затратный. Дополнительная сложность — рост числа китайских аналогов. Среди них встречаются как достойные по ресурсу модели, так и откровенно слабые по качеству исполнения.
Капитальный ремонт кажется разумным решением, особенно при невысокой цене работ. Но важно понимать: даже при идеальной гильзовке блока и установке качественных деталей восстановленный мотор редко возвращает 100% ресурса. Чаще это около 70%. Малейшие ошибки мастера или экономия на комплектующих могут привести к повторным проблемам гораздо раньше ожидаемого срока.
Покупка контрактного мотора многим кажется рискованной — сложно заранее знать его реальное состояние. Но современные методы диагностики (эндоскопия цилиндров, проверка компрессии, тесты на утечки) позволяют снизить неопределённость. Также важно убедиться в юридической "чистоте" агрегата, чтобы избежать проблем при регистрации автомобиля.
Часто оказывается, что контрактный двигатель с небольшим пробегом даёт лучший баланс цены и ресурса. За сопоставимые деньги водитель получает заводской агрегат с высоким остаточным ресурсом и понятной историей обслуживания, тогда как капитальный ремонт с оригинальными запчастями может стоить дороже и не всегда обеспечивает долговечность.
