Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Борисов раскрыл психологический секрет моложавости в 40 лет
Юлия Снигирь объяснила, как началась её дружба с Евгением Цыгановым и переросла в роман
Власти Европы вводят плату и квоты для ограничения туризма в популярных городах
Секреты успеха при приёме на работу: избегайте этих 6 фраз на собеседовании любой ценой
Профессор Вюрмелинг о ключевых факторах: Болгария официально вступает в еврозону
Апифобия: боязнь пчёл и шершней ограничивает жизнь и требует психотерапии
Тодоренко призналась, что не может расслабиться рядом с Топаловым
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи

Если двигатель умер, то воскрешать не будем: всё больше водителей делают неожиданный выбор

В России растёт спрос на контрактные двигатели вместо восстановления старых
2:01
Авто

Даже самый надёжный двигатель рано или поздно теряет свои характеристики. Сначала появляется повышенный расход масла, падает компрессия, снижается тяга. Наступает момент, когда владелец должен выбрать: капиталить или менять агрегат. Всё чаще выбор падает на замену — и причины этому вполне очевидны.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Новый мотор — дорого, но надёжно

Покупка нового двигателя — самый простой и предсказуемый вариант, но и самый затратный. Дополнительная сложность — рост числа китайских аналогов. Среди них встречаются как достойные по ресурсу модели, так и откровенно слабые по качеству исполнения.

Капремонт: компромисс с нюансами

Капитальный ремонт кажется разумным решением, особенно при невысокой цене работ. Но важно понимать: даже при идеальной гильзовке блока и установке качественных деталей восстановленный мотор редко возвращает 100% ресурса. Чаще это около 70%. Малейшие ошибки мастера или экономия на комплектующих могут привести к повторным проблемам гораздо раньше ожидаемого срока.

Контрактные двигатели: кота в мешке можно проверить

Покупка контрактного мотора многим кажется рискованной — сложно заранее знать его реальное состояние. Но современные методы диагностики (эндоскопия цилиндров, проверка компрессии, тесты на утечки) позволяют снизить неопределённость. Также важно убедиться в юридической "чистоте" агрегата, чтобы избежать проблем при регистрации автомобиля.

Почему всё больше выбирают контрактный мотор

Часто оказывается, что контрактный двигатель с небольшим пробегом даёт лучший баланс цены и ресурса. За сопоставимые деньги водитель получает заводской агрегат с высоким остаточным ресурсом и понятной историей обслуживания, тогда как капитальный ремонт с оригинальными запчастями может стоить дороже и не всегда обеспечивает долговечность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Последние материалы
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи
Горячая вода и агрессивное мытье замедляют работу фолликулов
Топинамбур из Липецка в Китае: экспорт набирает обороты — ИстАгро Дон
Летняя угроза: уролог назвал главные причины цистита в жару — берегите себя
Сантехники: сода и уксус с ложкой эффективно растворяют засоры в раковине
Список цветов, которые сохраняют цветение после обрезки в августе
Тимати прокомментировал обвинения в нарциссизме после рождения третьего ребёнка
Автоинструктор объяснил, почему некоторые водители отказываются от кондиционера
Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в обмен на гарантии безопасности
Большой Утриш под Анапой: песчаные дюны защищают побережье Чёрного моря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.