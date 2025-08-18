Автопрохлада по-русски: один неожиданный фактор, из-за которого отказываются от кондиционера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автоинструктор объяснил, почему некоторые водители отказываются от кондиционера
Даже в эпоху климат-контроля и мощных кондиционеров на дорогах можно встретить множество автомобилей с приоткрытыми окнами. Причины у этого явления разные — от заботы о здоровье до особенностей конкретной машины.

Езда с открытыми окнами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Езда с открытыми окнами

Опасения за здоровье

Часть водителей убеждена, что поток холодного воздуха способен вызвать простуду или продуть шею, особенно у детей. Поэтому они предпочитают естественное проветривание, считая его более безопасным.

Как настроить кондиционер без вреда

При правильной эксплуатации кондиционер не представляет опасности. Оптимальная температура в жару — около 22 °C, а поток воздуха лучше направлять в сторону или вверх, избегая прямого обдува пассажиров. Также важно использовать среднюю скорость вентилятора, чтобы избежать резкого перепада температур.

Проблемы с техникой

Некоторые машины, особенно старые или бюджетные модели, оснащены кондиционерами, работающими нестабильно. Водители жалуются, что они либо охлаждают слишком слабо, либо превращают салон в морозильник. В таких случаях проще опустить стёкла, чем постоянно "ловить" комфортную температуру. Решение часто кроется в заправке или ремонте системы — утечка хладагента значительно снижает эффективность.

Свежий уличный воздух — миф

Многие считают, что воздух с улицы чище, чем из кондиционера. На деле исправная климат-система с новым салонным фильтром лучше защищает от пыли, выхлопов и вредных частиц. Через открытые окна, особенно в пробках, в салон попадает гораздо больше загрязнений.

Влияние на расход топлива

Миф о том, что кондиционер заметно увеличивает расход топлива, актуален лишь для старых машин с маломощными моторами. В современных авто влияние на динамику и расход минимально.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
