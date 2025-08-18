Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда чистое масло — грязная подстава: секрет, о котором забывают при замене моторного масла

Эксперты объяснили, цвет моторного масла не отражает его состояние
Многие водители, заглянув под капот и увидев светлое масло, радуются: значит, оно ещё "живое", можно отложить замену. Но это обманчивое ощущение безопасности, которое нередко приводит к ускоренному износу двигателя.

Почему масло темнеет

В процессе работы ДВС в смазку попадают сажа, частицы нагара и продукты сгорания топлива. Моющие присадки удерживают этот мусор в масле, предотвращая его оседание на деталях. Чем качественнее присадки, тем быстрее жидкость теряет прозрачность. Если масло остаётся светлым после нескольких тысяч километров, это часто говорит о недостаточном содержании активных компонентов — грязь при этом оседает прямо в моторе.

Минеральное, полусинтетика и синтетика

Минеральные масла темнеют почти сразу — они быстрее окисляются и хуже сопротивляются загрязнению. Синтетика и полусинтетика сохраняют цвет дольше, но это не значит, что их можно не менять месяцами. Даже при аккуратной езде присадки постепенно вырабатываются, а защитные свойства падают.

Почему цвет не показатель

Даже идеально прозрачная смазка может уже не выполнять свою работу. Вязкость меняется, антифрикционные и моющие свойства снижаются, и детали двигателя начинают испытывать повышенное трение. Внешний вид не скажет, сколько ресурса осталось — для этого нужны лабораторные анализы, которыми обычный водитель не пользуется.

Последствия затягивания замены

Когда масло теряет свойства, оно перестаёт образовывать надёжную плёнку на поверхностях деталей. Это ведёт к задиру цилиндров, износу подшипников коленвала, закоксовке поршневых колец и даже клину двигателя. Ремонт в таком случае обойдётся в десятки раз дороже регулярной замены масла.

Как действовать

Оптимально менять масло по регламенту производителя или чуть раньше, особенно если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях: короткие поездки, пробки, жара, морозы, агрессивная езда. Если машина долго простаивала, лучше залить свежую смазку, даже если по пробегу замена не подошла.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
