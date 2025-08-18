Привычка из автошколы, которая убивает сцепление и мешает в экстренной ситуации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:43
Авто

Многие водители, особенно новички, ещё со времён автошколы сохраняют привычку держать ногу на педали сцепления. В учебной машине это часто помогало не заглохнуть на экзамене и тронуться без рывков, но в реальной жизни такой стиль вождения быстро приводит к проблемам.

мкпп
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мкпп

Как работает сцепление и почему оно страдает

В МКПП сцепление отвечает за передачу крутящего момента и плавное переключение передач. Постоянное полунажатие педали создаёт лишнее трение и нагрев, что ускоряет износ. Первым тревожным сигналом часто становится запах гари в салоне — это фрикционные накладки начинают проскальзывать и "гореть".

Ошибки, которые делают даже опытные водители

Часто встречается привычка держать педаль выжатой в пробках, при поворотах или на спусках. Ещё хуже — использование сцепления там, где оно не нужно. В этот момент колёса теряют связь с двигателем, и в критической ситуации можно потерять драгоценные секунды, соображая, какую педаль нажать.

Почему это опасно на дороге

При полностью выжатом сцеплении машина фактически катится в "нейтрали". Если возникнет занос или препятствие, водитель не сможет мгновенно использовать тягу двигателя для стабилизации. В экстренных ситуациях это может обернуться аварией.

Как избавиться от вредной привычки

Запомните простое правило: сцепление нажимается только для переключения передач или кратковременно — на низкой скорости вместе с тормозом. В поворотах, при маневрах и на прямой педаль должна быть полностью отпущена.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
