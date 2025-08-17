Мелочь в форме ДПС, которая решает, обязан ли водитель остановиться

МВД уточнило требования к форме инспекторов ГИБДД

Форма инспектора ДПС регулируется куда строже, чем кажется. Приказ МВД №575 описывает всё до мелочей: от типов головных уборов до цвета носков, которые по регламенту должны быть исключительно чёрными. Даже отсутствие фуражки или кепки формально считается нарушением. В ПДД прямо сказано: регулировщик обязан быть в установленной форме, с опознавательными знаками и спецсредствами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Автомобиль ГАИ

Как выглядит настоящий комплект

В документе предусмотрено пять летних комплектов формы, один зимний, а также точные требования к рубашкам, футболкам, свитерам, курткам, ботинкам, перчаткам и головным уборам. Чётко прописано, как должен выглядеть сотрудник на посту, чтобы его действия имели юридическую силу.

Что замечает водитель, а что — нет

На практике многие водители обращают внимание лишь на жезл и погоны, не замечая остального. Между тем именно мелочи могут помочь отличить настоящего сотрудника от мошенника в форме. Такие случаи встречаются, особенно на загородных трассах, где злоумышленники пытаются остановить автомобили, подражая ДПС.

Как действовать при нарушении формы

Формально, если инспектор без части обязательного обмундирования, водитель вправе проигнорировать сигнал к остановке. Но на практике, даже если нет фуражки, лучше притормозить. После остановки можно попросить предъявить служебное удостоверение, записать данные и при необходимости позвонить в дежурную часть для проверки.

Личный контроль ситуации

Для уверенности можно распечатать текст Приказа №575 и хранить в бардачке. Это позволит быстро сверить внешний вид инспектора с регламентом, не выходя из машины. Знание таких нюансов помогает не только защититься от возможных мошенников, но и действовать юридически грамотно.

Уточнения

