Опасная привычка водителей: что происходит, если держать руль в крайнем положении

Авто

Гидравлический усилитель рулевого управления (ГУР) значительно упрощает вождение — руль становится лёгким и отзывчивым, а маневры требуют минимум усилий. Однако эта система чувствительна к неправильной эксплуатации и при небрежном обращении может выйти из строя раньше времени.

Одна из самых распространённых ошибок — удержание руля в крайнем положении после полного выкручивания. Чаще всего это происходит при парковке, когда водитель пытается максимально быстро развернуться и продолжает давить на руль, даже достигнув механического упора.

Чем это опасно

При повороте руля насос гидроусилителя создаёт давление, заставляя жидкость перемещать поршень, который двигает рулевую рейку. Но если руль уже упёрся в крайнее положение, а водитель продолжает его тянуть, давление в контуре ГУР резко возрастает. Это создаёт избыточную нагрузку на насос и другие компоненты системы, ускоряя их износ и повышая риск поломки.

Даже при наличии перепускного клапана проблема не исключается. Если в системе есть ослабленные или старые детали — потерявшие эластичность шланги, разболтавшиеся крепления, уставшие фитинги — высокое давление может привести к разгерметизации и внезапному отказу усилителя.

Как избежать поломки

Автомеханики рекомендуют не держать руль в крайнем положении дольше 1-2 секунд. На новом автомобиле такая ошибка может пройти без последствий, но в подержанном транспорте даже один подобный манёвр способен окончательно вывести из строя изношенный элемент.

Особенно важно помнить об этом, если автомобиль стоит с работающим двигателем. Не оставляйте колёса повернутыми вбок — это сохраняет давление в системе и нагружает её без необходимости. Безопаснее заглушить мотор или вернуть руль в прямое положение, чтобы снять нагрузку и продлить срок службы гидроусилителя.

Руль — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

