Опасная привычка водителей: что происходит, если держать руль в крайнем положении

Гидравлический усилитель рулевого управления (ГУР) значительно упрощает вождение — руль становится лёгким и отзывчивым, а маневры требуют минимум усилий. Однако эта система чувствительна к неправильной эксплуатации и при небрежном обращении может выйти из строя раньше времени.
Одна из самых распространённых ошибок — удержание руля в крайнем положении после полного выкручивания. Чаще всего это происходит при парковке, когда водитель пытается максимально быстро развернуться и продолжает давить на руль, даже достигнув механического упора.
При повороте руля насос гидроусилителя создаёт давление, заставляя жидкость перемещать поршень, который двигает рулевую рейку. Но если руль уже упёрся в крайнее положение, а водитель продолжает его тянуть, давление в контуре ГУР резко возрастает. Это создаёт избыточную нагрузку на насос и другие компоненты системы, ускоряя их износ и повышая риск поломки.
Даже при наличии перепускного клапана проблема не исключается. Если в системе есть ослабленные или старые детали — потерявшие эластичность шланги, разболтавшиеся крепления, уставшие фитинги — высокое давление может привести к разгерметизации и внезапному отказу усилителя.
Автомеханики рекомендуют не держать руль в крайнем положении дольше 1-2 секунд. На новом автомобиле такая ошибка может пройти без последствий, но в подержанном транспорте даже один подобный манёвр способен окончательно вывести из строя изношенный элемент.
Особенно важно помнить об этом, если автомобиль стоит с работающим двигателем. Не оставляйте колёса повернутыми вбок — это сохраняет давление в системе и нагружает её без необходимости. Безопаснее заглушить мотор или вернуть руль в прямое положение, чтобы снять нагрузку и продлить срок службы гидроусилителя.
Руль — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.