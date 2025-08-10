Прощай, запаска: как экономия производителей обернулась проблемой для водителей

Ещё несколько лет назад наличие полноразмерного запасного колеса в каждом автомобиле считалось обязательным. Сегодня же всё чаще производители отказываются от него, и для многих это стало нормой.
Сначала привычную "запаску" заменила компактная "докатка", но со временем и она исчезла из комплектаций. Решение связано с желанием автопроизводителей снизить массу автомобиля, сократить затраты на производство и освободить дополнительное пространство в багажнике.
В некоторых версиях современных моделей нет не только запасного колеса, но и элементарных инструментов — домкрата и баллонного ключа. Если в машине установлены шины RunFlat, она сможет продолжить движение даже при проколе или повреждении боковины. Такие покрышки позволяют доехать до сервиса без замены колеса, но стоят заметно дороже обычных и не всегда подходят для дорог с плохим покрытием.
Владельцам автомобилей с традиционными шинами повезло меньше — многие модели не комплектуются даже "докаткой". Например, у новой "Нивы Спорт" исчезла возможность перевозить запасное колесо под кузовом после изменений в конструкции моторного отсека. Теперь такая опция на заводе не предусмотрена вовсе.
Вместо колеса в багажник кладут ремонтный набор с герметиком. Он может помочь устранить небольшой прокол в протекторе, но не справится с серьёзными повреждениями боковины. Если произойдёт разрыв каркаса или глубокий порез, такой комплект окажется бесполезен.
Отсутствие полноценной "запаски" или даже "докатки" увеличивает риск оказаться в сложной ситуации, особенно на трассе вдали от населённых пунктов. Ремкомплект — это удобное решение для мелких неприятностей, но он не способен защитить от всех возможных проблем с шинами.
