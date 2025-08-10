Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телохранитель Деппа рассказал, что на самом деле произошло с пальцем актёра
Окружность талии признана точным показателем риска болезней печени
Водители Uber и 99 всё чаще переходят с пассажирских перевозок на доставку посылок из-за более высокого дохода
Эксперты: фиксация руля в упоре создаёт опасное давление в системе ГУР
Провал в Голливуде: Джон Сина рассказал о самом сложном периоде своей жизни
Три мифа о телефонах, которые опровергли исследования
Как избежать микробов в ванной: простые приёмы для безопасности
Главные правила летнего ухода за кожей, которые работают
Сосиски с перцем и овощами: пошаговый рецепт

Прощай, запаска: как экономия производителей обернулась проблемой для водителей

Всё больше новых автомобилей в России выпускают без запасного колеса
1:58
Авто

Ещё несколько лет назад наличие полноразмерного запасного колеса в каждом автомобиле считалось обязательным. Сегодня же всё чаще производители отказываются от него, и для многих это стало нормой.

Подкатной гидравлический автомобильный домкрат
Фото: commons.wikimedia.org by DmitryFadeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подкатной гидравлический автомобильный домкрат

Сначала привычную "запаску" заменила компактная "докатка", но со временем и она исчезла из комплектаций. Решение связано с желанием автопроизводителей снизить массу автомобиля, сократить затраты на производство и освободить дополнительное пространство в багажнике.

Что теперь входит в комплектацию

В некоторых версиях современных моделей нет не только запасного колеса, но и элементарных инструментов — домкрата и баллонного ключа. Если в машине установлены шины RunFlat, она сможет продолжить движение даже при проколе или повреждении боковины. Такие покрышки позволяют доехать до сервиса без замены колеса, но стоят заметно дороже обычных и не всегда подходят для дорог с плохим покрытием.

Владельцам автомобилей с традиционными шинами повезло меньше — многие модели не комплектуются даже "докаткой". Например, у новой "Нивы Спорт" исчезла возможность перевозить запасное колесо под кузовом после изменений в конструкции моторного отсека. Теперь такая опция на заводе не предусмотрена вовсе.

Ремкомплект вместо колеса

Вместо колеса в багажник кладут ремонтный набор с герметиком. Он может помочь устранить небольшой прокол в протекторе, но не справится с серьёзными повреждениями боковины. Если произойдёт разрыв каркаса или глубокий порез, такой комплект окажется бесполезен.

Отсутствие полноценной "запаски" или даже "докатки" увеличивает риск оказаться в сложной ситуации, особенно на трассе вдали от населённых пунктов. Ремкомплект — это удобное решение для мелких неприятностей, но он не способен защитить от всех возможных проблем с шинами.

Уточнения

Води́тель также шофёр — человек, управляющий транспортным средством.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Последние материалы
Как избежать микробов в ванной: простые приёмы для безопасности
Главные правила летнего ухода за кожей, которые работают
Сосиски с перцем и овощами: пошаговый рецепт
Не дайте удобрениям работать впустую: выявляем ошибки в подкормках
Ксения Собчак не пришла на могилу отца в день его рождения
Эксперты: Россия может войти в пятерку лидеров по редкоземельным металлам
Мот и его жена пострадали на концерте Джастина Тимберлейка в Стамбуле: давка и травмы
С 1 сентября вступит в силу обновлённый список медпротивопоказаний к вождению
Избегаем мошенничества: 5 способов защитить себя при аренде авто за границей
Всё больше новых автомобилей в России выпускают без запасного колеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.