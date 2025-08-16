Одна ошибка шиномонтажника может стоить вам колеса на трассе — и это не шутка

Отсутствие очистки ступицы при шиномонтаже повышает риск аварии

Скоро наступит время, когда автолюбители начнут массово менять резину. В условиях огромного потока клиентов качество работы шиномонтажных мастерских может значительно пострадать, и нередко "специалисты" совершают серьезные ошибки. С наступлением осени, когда мир наполняется яркими красками, а погода меняется, водители начинают задумываться о предстоящем шиномонтаже. Однако, когда приходит время смены резины, большинство автомобилистов не контролируют работу мастеров.

Ошибки шиномонтажников, которые могут повлиять на безопасность

Небрежная балансировка колес. Некоторые мастера пренебрегают качеством балансировки, что может привести к вибрациям на дороге.

Ненадежное затягивание болтов. Иногда мастера не используют динамометрический ключ, что повышает риск ослабления креплений и даже потери колеса.

Проблемы с креплением. Если случайно сорвана шпилька или болт, на который крепится колесо, автомобилисту придется ждать несколько часов, пока мастера восстановят крепление. Это может случиться даже в официальных сервисах с высокими ценами на услуги.

Тщательная очистка ступицы и диска

Еще один важный аспект, который часто игнорируют шиномонтажники — это очистка ступицы и площадки диска. Со временем, особенно если владелец экономил на медной смазке, на этих поверхностях может образоваться ржавчина или облупившаяся краска. Это затрудняет правильную установку колес. В случае, если колеса установлены некорректно, это может привести к недотянутым болтам, что в свою очередь грозит аварийной ситуацией.

Как минимизировать риски

Перед тем как оставить автомобиль в мастерской, стоит напомнить мастеру о необходимости тщательной очистки ступиц. Рекомендуется:

Использовать электрическую шлифовальную машинку для обработки как площадки на ступице, так и внутренней поверхности диска.

Эта процедура не займет много времени и не потребует значительных затрат, но значительно повысит надежность установки зимней резины.

Правильная установка колес поможет не только обеспечить безопасность, но и снизить нагрузку на элементы подвески, что особенно актуально на фоне высоких цен на запчасти и долгих сроков их замены.

Уточнения

