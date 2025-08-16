Одна ошибка шиномонтажника может стоить вам колеса на трассе — и это не шутка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:26
Авто

Скоро наступит время, когда автолюбители начнут массово менять резину. В условиях огромного потока клиентов качество работы шиномонтажных мастерских может значительно пострадать, и нередко "специалисты" совершают серьезные ошибки. С наступлением осени, когда мир наполняется яркими красками, а погода меняется, водители начинают задумываться о предстоящем шиномонтаже. Однако, когда приходит время смены резины, большинство автомобилистов не контролируют работу мастеров.

шиномонтаж
Фото: Freepik by senivpetro is licensed under Рublic domain
шиномонтаж

Ошибки шиномонтажников, которые могут повлиять на безопасность

  • Небрежная балансировка колес. Некоторые мастера пренебрегают качеством балансировки, что может привести к вибрациям на дороге.

  • Ненадежное затягивание болтов. Иногда мастера не используют динамометрический ключ, что повышает риск ослабления креплений и даже потери колеса.

  • Проблемы с креплением. Если случайно сорвана шпилька или болт, на который крепится колесо, автомобилисту придется ждать несколько часов, пока мастера восстановят крепление. Это может случиться даже в официальных сервисах с высокими ценами на услуги.

Тщательная очистка ступицы и диска

Еще один важный аспект, который часто игнорируют шиномонтажники — это очистка ступицы и площадки диска. Со временем, особенно если владелец экономил на медной смазке, на этих поверхностях может образоваться ржавчина или облупившаяся краска. Это затрудняет правильную установку колес. В случае, если колеса установлены некорректно, это может привести к недотянутым болтам, что в свою очередь грозит аварийной ситуацией.

Как минимизировать риски

Перед тем как оставить автомобиль в мастерской, стоит напомнить мастеру о необходимости тщательной очистки ступиц. Рекомендуется:

  • Использовать электрическую шлифовальную машинку для обработки как площадки на ступице, так и внутренней поверхности диска.

  • Эта процедура не займет много времени и не потребует значительных затрат, но значительно повысит надежность установки зимней резины.

  • Правильная установка колес поможет не только обеспечить безопасность, но и снизить нагрузку на элементы подвески, что особенно актуально на фоне высоких цен на запчасти и долгих сроков их замены.

Уточнения

Колесо́ - движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
