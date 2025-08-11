Велосипед весом в 75 кг и скоростью 35 миль в час: этот зверь на колёсах не боится бездорожья

Электровелосипед Segway Xyber разгоняется до 20 миль в час за 2,7 секунды

Segway Xyber — это электровелосипед, который по своим характеристикам и ощущениям от езды больше напоминает электрический мотоцикл. С максимальной мощностью в 6000 Вт и крутящим моментом 175 Нм он способен разгоняться до 20 миль в час всего за 2,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 35 миль в час. Модель создавалась для бездорожья, но производитель планирует выпустить и версию, адаптированную для езды по дорогам общего пользования.

Дизайн Xyber поражает дерзким и футуристичным стилем. Яркая оптика, отзывчивая подвеска и внимание к деталям создают ощущение, что перед вами не просто велосипед, а высокотехнологичное транспортное средство будущего. Для безопасности предусмотрен встроенный PIN-код и система "воздушный шлюз", а высокая степень водонепроницаемости и интеграция с мобильным приложением добавляют удобства и контроля.

Однако впечатляющие характеристики имеют и обратную сторону. Вес модели составляет 138 фунтов (около 63 кг) с одной батареей и 165 фунтов (почти 75 кг) с двумя, что делает маневрирование более сложным, особенно для новичков. На поворотах Xyber менее юркий, чем традиционные электровелосипеды, а аккумуляторы имеют заметную потерю заряда даже при хранении. Кроме того, в нынешней версии он не соответствует дорожным нормам и требует специального разрешения для эксплуатации.

Во время тестирования в Вашингтоне Xyber показал себя как мощная, но требовательная машина. Подвеска эффективно сглаживает неровности, но управляемость не дотягивает до уровня лёгких городских электробайков. Подача мощности происходит бесшумно и мгновенно, что добавляет адреналина, но может оказаться слишком резкой для неопытных пользователей. Педали здесь носят скорее декоративный характер — основное управление осуществляется при помощи "газовой" ручки.

Запас хода впечатляет — до 112 миль, однако эта цифра может снижаться в зависимости от стиля езды и из-за естественного саморазряда батареи между поездками. Xyber точно не подойдёт для утренних поездок на работу или для первых шагов в мире электротранспорта. Но для опытных райдеров, которые хотят перейти от традиционного велосипеда к мощному спортивному электротранспорту, это один из самых интересных и технологичных вариантов на рынке.

