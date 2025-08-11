Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Плаксина призналась, что отёчность её лица связана с давней травмой
Тёмное вино и пастельные тона: стилисты назвали главные тренды осени 2025
Дандженесс назван одним из самых необычных прибрежных городов Великобритании по версии Time Out
NASA намерено подготовить ядерный реактор для лунной программы Артемида
Можно ли накачать пресс за пять минут? Разбор методики
Шашлык: выбираем идеальное мясо для приготовления
Опасная привычка: почему нельзя оставлять дверцу стиральной машины открытой
Врачи: регулярное употребление апельсинов ускоряет метаболизм и снижает вес
Посол РФ: россияне могут получить электронную визу для поездок в Албанию

Велосипед весом в 75 кг и скоростью 35 миль в час: этот зверь на колёсах не боится бездорожья

Электровелосипед Segway Xyber разгоняется до 20 миль в час за 2,7 секунды
2:44
Авто

Segway Xyber — это электровелосипед, который по своим характеристикам и ощущениям от езды больше напоминает электрический мотоцикл. С максимальной мощностью в 6000 Вт и крутящим моментом 175 Нм он способен разгоняться до 20 миль в час всего за 2,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 35 миль в час. Модель создавалась для бездорожья, но производитель планирует выпустить и версию, адаптированную для езды по дорогам общего пользования.

Электровелосипед
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Электровелосипед

Дизайн Xyber поражает дерзким и футуристичным стилем. Яркая оптика, отзывчивая подвеска и внимание к деталям создают ощущение, что перед вами не просто велосипед, а высокотехнологичное транспортное средство будущего. Для безопасности предусмотрен встроенный PIN-код и система "воздушный шлюз", а высокая степень водонепроницаемости и интеграция с мобильным приложением добавляют удобства и контроля.

Однако впечатляющие характеристики имеют и обратную сторону. Вес модели составляет 138 фунтов (около 63 кг) с одной батареей и 165 фунтов (почти 75 кг) с двумя, что делает маневрирование более сложным, особенно для новичков. На поворотах Xyber менее юркий, чем традиционные электровелосипеды, а аккумуляторы имеют заметную потерю заряда даже при хранении. Кроме того, в нынешней версии он не соответствует дорожным нормам и требует специального разрешения для эксплуатации.

Во время тестирования в Вашингтоне Xyber показал себя как мощная, но требовательная машина. Подвеска эффективно сглаживает неровности, но управляемость не дотягивает до уровня лёгких городских электробайков. Подача мощности происходит бесшумно и мгновенно, что добавляет адреналина, но может оказаться слишком резкой для неопытных пользователей. Педали здесь носят скорее декоративный характер — основное управление осуществляется при помощи "газовой" ручки.

Запас хода впечатляет — до 112 миль, однако эта цифра может снижаться в зависимости от стиля езды и из-за естественного саморазряда батареи между поездками. Xyber точно не подойдёт для утренних поездок на работу или для первых шагов в мире электротранспорта. Но для опытных райдеров, которые хотят перейти от традиционного велосипеда к мощному спортивному электротранспорту, это один из самых интересных и технологичных вариантов на рынке.

Уточнения

Электровелосипе́д (e-bike, пауэрба́йк, пе́делек) представляет собой велосипед с электрическим приводом, который частично или полностью обеспечивает его движение. Его называют также велогибридом, хотя гибридный велосипед — это велосипед, сочетающий в своей конструкции как атрибуты горного, так и шоссейного велосипедов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат
Наука и техника
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат Аудио 
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Правильный полив смородины в августе: советы для садоводов
Volkswagen может прекратить выпуск электромобиля ID.5 уже к 2027 году
3 продукта-долгожителя: забудьте о сроке годности – храните годами
Учёные ЮАР начали вводить носорогам радиоактивные изотопы для защиты от браконьеров
250 тысяч в месяц: российские богачи озвучили финансовый порог комфортной жизни
36 миллиардов солнц: астрономы раскрыли мистический секрет чёрной дыры в глубине космоса
Основные причины разрушения зубов — кариес, травмы и плохая гигиена
Теннисист Даниил Медведев назвал Янника Синнера и Карлоса Алькараса главными соперниками сезона
Парфюм по гороскопу: какие ароматы подходят вашему знаку
Жена Олега Газманова рассказала про ссоры со знаменитым мужем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.