В Австралии электромобили показали до 23% меньший пробег — тесты 2025

Автопробег электрокаров в тестах оказался ниже заявленного
2:23
Авто

Австралийская автомобильная ассоциация (AAA) представила результаты нового тестирования пяти популярных моделей электромобилей, показавших заметный разрыв между лабораторными и реальными показателями запаса хода.

Тесла
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тесла

Согласно данным программы Real-World Testing (RWT), реальный пробег оказался на 5-23% ниже заявленного производителями.

Проверка проводилась на 93-километровом маршруте в Джилонге по европейским протоколам, что позволило максимально приблизить испытания к условиям повседневной эксплуатации.

Цель программы — дать покупателям честные данные, чтобы они могли принимать более взвешенные решения при выборе электромобиля. Тесты также полезны для автопарков и семей, планирующих переход на электротранспорт.

Лидером по результатам испытаний стал Smart №3, сумевший проехать 432 км, что всего на 5% меньше лабораторного показателя. На противоположном конце рейтинга оказался BYD Atto 3 с запасом хода 369 км, что на 23% меньше заявленного. Tesla Model 3 показала снижение на 14%, Model Y и Kia EV6 — на 8% каждая.

Помимо пробега, эксперты оценили расход энергии. BYD Atto 3 в реальных условиях потребляет на 21% больше, чем в лабораторных тестах, тогда как Tesla Model Y показала лучшую энергоэффективность — фактическое потребление даже чуть ниже паспортного.

Отдельное внимание уделено восприятию покупателей. Согласно опросам, 60% потенциальных автовладельцев беспокоит запас хода и инфраструктура зарядных станций. Программа RWT, стартовавшая в 2023 году, уже охватила 114 автомобилей, и в будущем планируется расширение тестирования, чтобы дать потребителям максимально полное представление о реальных возможностях электромобилей.

Таким образом, исследование AAA подтверждает: данные производителей не всегда отражают картину, с которой сталкивается водитель на дороге. Независимые испытания становятся важным инструментом, позволяющим избежать завышенных ожиданий и сделать осознанный выбор.

Уточнения

Джело́нг (Джило́нг, Джи́лонг; англ. Geelong) — портовый город в австралийском штате Виктория, расположенный в бухте Корио на месте впадания в неё реки Баруон (западная часть залива Порт-Филлип). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
