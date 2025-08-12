Один манёвр — и штраф в почтовом ящике: как работает крайняя сплошная

На первый взгляд всё просто: пересекать сплошную линию нельзя. Но когда речь идёт о полосе, идущей вдоль обочины, ситуация становится сложнее. Эта разметка нередко становится причиной штрафа даже для аккуратных и опытных водителей.
Причина в том, что правила её пересечения имеют свои тонкости. При незнании нюансов легко оказаться нарушителем, даже не имея намерения нарушать.
Сплошная линия у обочины — это разметка 1.2 по ПДД, которая отделяет проезжую часть от обочины. Её задача — обозначить границу допустимого движения и исключить случайный съезд на обочину, а также разделить транспортные потоки для повышения безопасности.
Правила (п. 9.9 и 9.10 ПДД) прямо запрещают выезд на обочину. Нарушением считается любой заезд за линию с целью движения — объезд пробки, опережение справа или сокращение пути.
Обгон с использованием обочины запрещён. За нарушение предусмотрен штраф от 1 500 рублей, а при создании опасной ситуации возможно лишение прав.
Даже кратковременная остановка с пересечением сплошной линии в зоне действия знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" считается нарушением.
Полный или частичный выезд за линию, зафиксированный камерой или инспектором.
Парковка за пределами сплошной линии, если место не разрешено для остановки.
Обгон по обочине.
Остановка за линией при наличии запрещающих знаков.
Экстренная ситуация — поломка, нехватка топлива, резкое ухудшение самочувствия. Факт необходимости должен быть подтверждён.
Посадка или высадка пассажиров — при отсутствии запрещающих знаков и без движения по обочине.
Парковка в разрешённых местах — если нет ограничений и разметка не отделяет проезжую часть от тротуара или велодорожки.
Въезд или выезд на прилегающую территорию — если участок предназначен для съезда или въезда.
Современные комплексы фото- и видеофиксации способны определить заезд за линию даже одним колесом. В большинстве случаев штраф подтверждается видеозаписью, и оспорить его трудно. Инспекторы также трактуют подобные ситуации в пользу обвинения, особенно если линия пересечена явно. При ДТП наличие пересечения сплошной у обочины может повлиять на распределение ответственности.
Планировать остановку, манёвр или съезд заранее, выбирая места без сплошной линии.
При вынужденной остановке включать аварийную сигнализацию и обозначать автомобиль как неисправный.
Знать и использовать в спорных ситуациях конкретные пункты ПДД: 2.7 (экстренная остановка) и 12.4 (остановка вне запрещённых зон).
