Один манёвр — и штраф в почтовом ящике: как работает крайняя сплошная

Пересечение сплошной у обочины при обгоне влечёт штраф или лишение прав
3:28
Авто

На первый взгляд всё просто: пересекать сплошную линию нельзя. Но когда речь идёт о полосе, идущей вдоль обочины, ситуация становится сложнее. Эта разметка нередко становится причиной штрафа даже для аккуратных и опытных водителей.

BMW E65
Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW E65

Причина в том, что правила её пересечения имеют свои тонкости. При незнании нюансов легко оказаться нарушителем, даже не имея намерения нарушать.

Что означает эта линия

Сплошная линия у обочины — это разметка 1.2 по ПДД, которая отделяет проезжую часть от обочины. Её задача — обозначить границу допустимого движения и исключить случайный съезд на обочину, а также разделить транспортные потоки для повышения безопасности.

Когда пересекать запрещено

1. Движение по обочине

Правила (п. 9.9 и 9.10 ПДД) прямо запрещают выезд на обочину. Нарушением считается любой заезд за линию с целью движения — объезд пробки, опережение справа или сокращение пути.

2. Обгон

Обгон с использованием обочины запрещён. За нарушение предусмотрен штраф от 1 500 рублей, а при создании опасной ситуации возможно лишение прав.

3. Остановка в зоне запрещающих знаков

Даже кратковременная остановка с пересечением сплошной линии в зоне действия знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" считается нарушением.

Наиболее частые причины штрафов

  • Полный или частичный выезд за линию, зафиксированный камерой или инспектором.

  • Парковка за пределами сплошной линии, если место не разрешено для остановки.

  • Обгон по обочине.

  • Остановка за линией при наличии запрещающих знаков.

Когда пересечение допускается

  1. Экстренная ситуация — поломка, нехватка топлива, резкое ухудшение самочувствия. Факт необходимости должен быть подтверждён.

  2. Посадка или высадка пассажиров — при отсутствии запрещающих знаков и без движения по обочине.

  3. Парковка в разрешённых местах — если нет ограничений и разметка не отделяет проезжую часть от тротуара или велодорожки.

  4. Въезд или выезд на прилегающую территорию — если участок предназначен для съезда или въезда.

Особенности фиксации нарушений

Современные комплексы фото- и видеофиксации способны определить заезд за линию даже одним колесом. В большинстве случаев штраф подтверждается видеозаписью, и оспорить его трудно. Инспекторы также трактуют подобные ситуации в пользу обвинения, особенно если линия пересечена явно. При ДТП наличие пересечения сплошной у обочины может повлиять на распределение ответственности.

Как снизить риск нарушения

  • Планировать остановку, манёвр или съезд заранее, выбирая места без сплошной линии.

  • При вынужденной остановке включать аварийную сигнализацию и обозначать автомобиль как неисправный.

  • Знать и использовать в спорных ситуациях конкретные пункты ПДД: 2.7 (экстренная остановка) и 12.4 (остановка вне запрещённых зон).

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
