Один манёвр — и штраф в почтовом ящике: как работает крайняя сплошная

Пересечение сплошной у обочины при обгоне влечёт штраф или лишение прав

На первый взгляд всё просто: пересекать сплошную линию нельзя. Но когда речь идёт о полосе, идущей вдоль обочины, ситуация становится сложнее. Эта разметка нередко становится причиной штрафа даже для аккуратных и опытных водителей.

Причина в том, что правила её пересечения имеют свои тонкости. При незнании нюансов легко оказаться нарушителем, даже не имея намерения нарушать.

Что означает эта линия

Сплошная линия у обочины — это разметка 1.2 по ПДД, которая отделяет проезжую часть от обочины. Её задача — обозначить границу допустимого движения и исключить случайный съезд на обочину, а также разделить транспортные потоки для повышения безопасности.

Когда пересекать запрещено

1. Движение по обочине

Правила (п. 9.9 и 9.10 ПДД) прямо запрещают выезд на обочину. Нарушением считается любой заезд за линию с целью движения — объезд пробки, опережение справа или сокращение пути.

2. Обгон

Обгон с использованием обочины запрещён. За нарушение предусмотрен штраф от 1 500 рублей, а при создании опасной ситуации возможно лишение прав.

3. Остановка в зоне запрещающих знаков

Даже кратковременная остановка с пересечением сплошной линии в зоне действия знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" считается нарушением.

Наиболее частые причины штрафов

Полный или частичный выезд за линию, зафиксированный камерой или инспектором.

Парковка за пределами сплошной линии, если место не разрешено для остановки.

Обгон по обочине.

Остановка за линией при наличии запрещающих знаков.

Когда пересечение допускается

Экстренная ситуация — поломка, нехватка топлива, резкое ухудшение самочувствия. Факт необходимости должен быть подтверждён. Посадка или высадка пассажиров — при отсутствии запрещающих знаков и без движения по обочине. Парковка в разрешённых местах — если нет ограничений и разметка не отделяет проезжую часть от тротуара или велодорожки. Въезд или выезд на прилегающую территорию — если участок предназначен для съезда или въезда.

Особенности фиксации нарушений

Современные комплексы фото- и видеофиксации способны определить заезд за линию даже одним колесом. В большинстве случаев штраф подтверждается видеозаписью, и оспорить его трудно. Инспекторы также трактуют подобные ситуации в пользу обвинения, особенно если линия пересечена явно. При ДТП наличие пересечения сплошной у обочины может повлиять на распределение ответственности.

Как снизить риск нарушения

Планировать остановку, манёвр или съезд заранее, выбирая места без сплошной линии.

При вынужденной остановке включать аварийную сигнализацию и обозначать автомобиль как неисправный.

Знать и использовать в спорных ситуациях конкретные пункты ПДД: 2.7 (экстренная остановка) и 12.4 (остановка вне запрещённых зон).

Уточнения

