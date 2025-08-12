Парковка с секретом: зачем опытные водители крутят руль после остановки

Автомобилисты увеличивают дистанцию на стоянке, выворачивая колёса

Если внимательно присмотреться к ряду припаркованных машин, можно заметить любопытную деталь — у некоторых колёса смотрят в сторону, а не стоят прямо. В инструкциях по эксплуатации обычно рекомендуют выравнивать их параллельно кузову, но на практике многие водители поступают иначе. Причины у такого поведения самые разные — от реальных соображений безопасности до устойчивых мифов.

Обратная сторона привычки

Вывернутые колёса — это не всегда польза. Постоянная нагрузка на резинки стабилизаторов и изменение угла развала колёс могут ускорить износ деталей. Усилитель рулевой колонки — будь он электрический или гидравлический — тоже получает лишнюю нагрузку.

Есть и ещё один минус: та часть покрышки, что выглядывает из-под арки, быстрее стареет на солнце — примерно на треть.

Зачем же тогда так делают

1. Защита кузова от случайных повреждений

Некоторые водители уверены, что вывернутое колесо может частично "подставиться" под удар и уберечь кузов от царапин, если соседний автомобиль подъедет слишком близко. В теории часть резины действительно способна смягчить касание. Но на практике траектория движения машин редко бывает идеально прямой, и вместо крыла могут пострадать двери.

2. Психологический барьер

Вывернутое колесо часто действует на соседних водителей как предупреждение. Добропорядочный автомобилист постарается припарковаться чуть дальше, чтобы самому не повредить свой бампер. Так расстояние между машинами становится больше — а это всегда плюс.

Старый приём против отката

Опытные водители, особенно на уклоне, выворачивают колёса, чтобы в случае отказа ручника машина не покатилась на проезжую часть.

На подъёме колёса разворачивают вправо, чтобы автомобиль упёрся в бордюр или обочину.

На спуске — влево, чтобы он не выкатывался на дорогу.

Метод проверенный: даже если тормоз и передача не спасут, колёса помогут избежать удара в соседнюю машину.

Мифы и реальность

Против эвакуатора

Считается, что резко вывернутые колёса мешают погрузке автомобиля. Это частично правда — но только для старых эвакуаторов, которые захватывают колёса. Современные поднимают машину за передний мост, и положение колёс им не мешает.

От кражи колеса

Некоторые уверены, что вывернутая покрышка усложняет установку домкрата. Теоретически — да, практически же статистика разнится. Тем не менее, водители утверждают, что с такими колёсами покушаются на машину реже.

Криминальная сторона вопроса

В прошлом злоумышленники могли затянуть автомобиль на лафет с помощью буксира или лебёдки. Вывернутые колёса мешали этой схеме. Сегодня же почти везде используют крановую погрузку, и защита эта работает лишь в сочетании с заблокированным рулём.

