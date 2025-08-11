Volkswagen избавляется от кроссовера, который помогал бить рекорды продаж

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Volkswagen, несмотря на рост общего объёма продаж электромобилей, готовится сократить выпуск одной из своих моделей — ID.5. По данным отраслевых источников, производство этого купеобразного кроссовера планируется завершить к 2027 году, и признаков для его долгосрочного будущего пока нет.

Volkswagen ID.5
Фото: commons.wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen ID.5

В первой половине 2025 года продажи электромобилей Volkswagen выросли на 47%. Лидерами стали ID.4 и ID.5, причём именно эти кроссоверы обеспечили основную долю прироста.

На третьем месте по популярности оказался ID.3, а замкнул четвёрку Audi Q4 e-tron. Несмотря на это, компания продолжает пересматривать модельный ряд, избавляясь от менее прибыльных проектов.

Хотя ID.5 входит в число продаваемых моделей, он так и не вышел на рынок США и не сумел добиться высокой популярности в Европе. Дополнительный удар по перспективам модели нанёс Ford Capri, построенный на той же платформе MEB — его производство также сокращается.

Volkswagen всё активнее отказывается от нишевых электромобилей в пользу более массовых и экономически эффективных проектов.

VW уже принял решение завершить выпуск таких моделей, как Passat и Arteon, которые не соответствуют стратегическим приоритетам компании. Аналогичная ситуация сложилась и с электрическим ID. Buzz, который планировалось позиционировать как замену Touran, однако от этой идеи отказались из-за слабого спроса.

В Европе Volkswagen сталкивается с забастовками и напряжённостью в отношениях с профсоюзами, которые обвиняют компанию в нарушении коллективных договоров.

В Китае — другом ключевом рынке — немецкий бренд теряет позиции: всё больше покупателей переходят на отечественные электромобильные бренды, предлагающие более доступные и технологичные решения.

Volkswagen вынужден балансировать между ростом спроса на электромобили и необходимостью сокращать расходы. ID.5, похоже, станет одной из жертв этой оптимизации: модель не получила глобального охвата, не вышла на ключевые рынки и не смогла закрепиться в премиум-сегменте, который предполагался при её запуске.

Уточнения

Volkswagen ID 5 — электрический кроссовер производства немецкого концерна Volkswagen, представленный публике в серийной версии в ноябре 2021 года. Это купеобразная версия ID.4, базирующаяся на модульной электроприводной платформе (MEB).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Volkswagen может прекратить выпуск электромобиля ID.5 уже к 2027 году
