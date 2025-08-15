Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манчкины умны, привязаны к людям и легко адаптируются к новому дому
Эксперт назвал две ключевые причины роста отказов в выдаче кредитов
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта
Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы

Даже при знаке остановка запрещена можно стоять — но только в одном единственном случае

Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
2:07
Авто

Дорожные инженеры проектируют специальные "карманы" для парковки, чтобы припаркованные автомобили не создавали помехи для движения. Однако некоторые водители считают, что наличие знака 3.27 "Остановка запрещена" перед такими карманами — это своего рода ловушка, заставляющая их нарушать правила. В реальности такие карманы часто появляются рядом с офисами, ресторанами или магазинами, зачастую без официального разрешения, просто для удобства клиентов и сотрудников. Легальность этих парковок зависит от решений местных властей, и водителям не стоит беспокоиться. Однако со временем перед такими парковками могут установить знак "Остановка запрещена".

Автомоибль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомоибль ДПС

Знак остановка запрещена и парковочные карманы

Логика водителей часто сводится к следующему: даже если на дороге есть парковочный "карман", это не освобождает от требований знака "Остановка запрещена". Ограничения, установленные знаком, действуют:

  • от места его установки до ближайшего перекрестка;

  • а если перекрестка нет — до границы населенного пункта.

Каковы правила применения знаков

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, знаки, запрещающие остановку и стоянку, касаются только той стороны дороги, на которой они установлены. ПДД определяют дорогу как пространство, предназначенное для движения транспорта, которое включает в себя проезжую часть, трамвайные пути, тротуары и обочины.

Однако "карман" для парковки не относится к проезжей части, так как он предназначен исключительно для стоянки автомобилей, а не для движения. Поэтому закон не запрещает остановку в таких карманах, даже если перед ними установлен знак 3.27 "Остановка запрещена". Исключением являются специально выделенные участки для остановки общественного транспорта, которые обозначаются специальной разметкой.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Наука и техника
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Последние материалы
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Индия отказалась идти на уступки США в сельском хозяйстве
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта
Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы
В Леди-Герару нашли окаменелости Homo и австралопитека возрастом 2,8 млн лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.