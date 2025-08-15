Даже при знаке остановка запрещена можно стоять — но только в одном единственном случае

Дорожные инженеры проектируют специальные "карманы" для парковки, чтобы припаркованные автомобили не создавали помехи для движения. Однако некоторые водители считают, что наличие знака 3.27 "Остановка запрещена" перед такими карманами — это своего рода ловушка, заставляющая их нарушать правила. В реальности такие карманы часто появляются рядом с офисами, ресторанами или магазинами, зачастую без официального разрешения, просто для удобства клиентов и сотрудников. Легальность этих парковок зависит от решений местных властей, и водителям не стоит беспокоиться. Однако со временем перед такими парковками могут установить знак "Остановка запрещена".
Логика водителей часто сводится к следующему: даже если на дороге есть парковочный "карман", это не освобождает от требований знака "Остановка запрещена". Ограничения, установленные знаком, действуют:
от места его установки до ближайшего перекрестка;
а если перекрестка нет — до границы населенного пункта.
В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, знаки, запрещающие остановку и стоянку, касаются только той стороны дороги, на которой они установлены. ПДД определяют дорогу как пространство, предназначенное для движения транспорта, которое включает в себя проезжую часть, трамвайные пути, тротуары и обочины.
Однако "карман" для парковки не относится к проезжей части, так как он предназначен исключительно для стоянки автомобилей, а не для движения. Поэтому закон не запрещает остановку в таких карманах, даже если перед ними установлен знак 3.27 "Остановка запрещена". Исключением являются специально выделенные участки для остановки общественного транспорта, которые обозначаются специальной разметкой.
