Проехали на красный, но по закону правы: когда штраф можно отменить на месте

Проезд на запрещающий сигнал светофора, особенно если рядом находится полицейский, часто влечет за собой штраф. Даже если действия водителя были правильными, инспектор может попытаться найти нарушение. Важно понимать, как вести себя в такой ситуации, чтобы избежать штрафа.
Пример: водитель почти завершил манёвр на перекрестке, когда загорелся красный сигнал светофора, хотя на момент въезда он двигался на зелёный. В этот момент его автомобиль попадает в поле зрения патруля. Инспекторы могут сразу обвинить водителя в нарушении по ст. 12.12 КоАП, что грозит штрафом в 1000 рублей за проезд на красный. Однако если это нарушение повторяется в течение года, последствия могут быть более серьезными:
штраф увеличивается до 5000 рублей;
возможность лишения прав.
Если инспектор все-таки пытается обвинить водителя, важно опираться на следующие пункты:
пункт 6.14 ПДД разрешает завершить маневр, если остановка на светофоре могла бы потребовать экстренного торможения. Это актуально, когда водителю сложно остановиться из-за короткой дистанции до светофора;
однако стоит помнить, что запрет на движение распространяется не только на красный, но и на желтый сигнал.
Задача водителя — доказать, что он въехал на перекрёсток на зелёный свет и, по сути, завершал манёвр, когда загорелся красный. Часто такие ситуации происходят, когда пешеходы нарушают правила и заставляют автомобиль, движущийся на зелёный, остановиться прямо на перекрёстке. В соответствии с пунктом 13.7 ПДД в такой ситуации водитель имеет право завершить манёвр, даже если сигнал светофора уже стал красным.
Важно помнить, что зачастую для составления протокола достаточно лишь мнения полицейского. Чтобы избежать возможных несправедливых обвинений, рекомендуется установить видеорегистратор. Фиксация каждого действия может значительно снизить активность инспектора, понимающего, что его действия находятся под наблюдением.
