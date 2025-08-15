Проехали на красный, но по закону правы: когда штраф можно отменить на месте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ПДД разрешают завершить движение при опасности экстренного торможения
Проезд на запрещающий сигнал светофора, особенно если рядом находится полицейский, часто влечет за собой штраф. Даже если действия водителя были правильными, инспектор может попытаться найти нарушение. Важно понимать, как вести себя в такой ситуации, чтобы избежать штрафа.

Ауди А8 пересекает стоп-линию на светофоре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ауди А8 пересекает стоп-линию на светофоре

Что делать, если инспектор пытается наказать за проезд на красный свет

Пример: водитель почти завершил манёвр на перекрестке, когда загорелся красный сигнал светофора, хотя на момент въезда он двигался на зелёный. В этот момент его автомобиль попадает в поле зрения патруля. Инспекторы могут сразу обвинить водителя в нарушении по ст. 12.12 КоАП, что грозит штрафом в 1000 рублей за проезд на красный. Однако если это нарушение повторяется в течение года, последствия могут быть более серьезными:

  • штраф увеличивается до 5000 рублей;

  • возможность лишения прав.

Как защититься от несправедливого обвинения

Если инспектор все-таки пытается обвинить водителя, важно опираться на следующие пункты:

  • пункт 6.14 ПДД разрешает завершить маневр, если остановка на светофоре могла бы потребовать экстренного торможения. Это актуально, когда водителю сложно остановиться из-за короткой дистанции до светофора;

  • однако стоит помнить, что запрет на движение распространяется не только на красный, но и на желтый сигнал.

Задача водителя — доказать, что он въехал на перекрёсток на зелёный свет и, по сути, завершал манёвр, когда загорелся красный. Часто такие ситуации происходят, когда пешеходы нарушают правила и заставляют автомобиль, движущийся на зелёный, остановиться прямо на перекрёстке. В соответствии с пунктом 13.7 ПДД в такой ситуации водитель имеет право завершить манёвр, даже если сигнал светофора уже стал красным.

Как избежать проблем с инспектором

Важно помнить, что зачастую для составления протокола достаточно лишь мнения полицейского. Чтобы избежать возможных несправедливых обвинений, рекомендуется установить видеорегистратор. Фиксация каждого действия может значительно снизить активность инспектора, понимающего, что его действия находятся под наблюдением.

Уточнения

Светофо́р - светосигнальный аппарат для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
