Не колонка виновата: как скрытая неисправность бака портит процесс заправки

Во время заправки автомобиля многие сталкиваются с ситуацией, когда пистолет автоматически отключается, хотя по ощущениям бак ещё не заполнен. У некоторых возникает желание продолжить заправку вручную, но стоит понимать, как работает этот механизм.
Заправочный пистолет оснащён не только каналом для подачи топлива, но и воздушной трубкой, отслеживающей уровень жидкости в баке. Пока внутри остаётся свободное пространство, воздух свободно выходит через систему вентиляции. Как только топливо достигает критической отметки, изменяется давление в зоне трубки, и автоматика мгновенно прекращает подачу — чтобы предотвратить перелив.
Иногда пистолет срабатывает слишком рано. На это есть несколько причин:
неисправность пистолета — механизм может давать сбои, достаточно сменить колонку.
Засорение вентиляционных каналов топливного бака — воздух выходит медленно, и автоматика "решает", что бак уже полон.
Если система вентиляции работает неправильно, в баке скапливается избыточное давление. В процессе заправки это приводит к:
пенеобразованию топлива;
медленному отводу воздуха;
ложному срабатыванию автоматики пистолета.
Часто проблема связана с вентиляционными шлангами, которые могут быть пережаты, загрязнены или повреждены. Нарушение вентиляции не только мешает заправке, но и может привести к проникновению паров топлива в салон, особенно в жаркую погоду.
Во многих автомобилях установлен адсорбер — узел с фильтром, который задерживает пары топлива. В ряде моделей Hyundai и Kia производитель рекомендует менять фильтр каждые 45 000 км. Засорение фильтра приводит к нарушению вентиляции бака и сбоям при заправке.
Даже при исправных фильтре и шлангах причиной проблем может быть сам адсорбер. Со временем активированный уголь внутри него насыщается, что ухудшает проницаемость. В таком случае деталь либо меняют, либо промывают.
Провести диагностику вентиляционной системы в автосервисе.
Проверить и при необходимости заменить вентиляционные шланги.
Очистить или заменить фильтр и адсорбер.
При неисправности пистолета — заправляться на другой колонке.
Адсо́рбер - аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твёрдого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворённых или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.