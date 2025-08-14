Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не колонка виновата: как скрытая неисправность бака портит процесс заправки

Засор адсорбера или шлангов мешает заправке и вызывает перелив
2:38
Авто

Во время заправки автомобиля многие сталкиваются с ситуацией, когда пистолет автоматически отключается, хотя по ощущениям бак ещё не заполнен. У некоторых возникает желание продолжить заправку вручную, но стоит понимать, как работает этот механизм.

Заправка бензином
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка бензином

Как работает автоматическое отключение пистолета

Заправочный пистолет оснащён не только каналом для подачи топлива, но и воздушной трубкой, отслеживающей уровень жидкости в баке. Пока внутри остаётся свободное пространство, воздух свободно выходит через систему вентиляции. Как только топливо достигает критической отметки, изменяется давление в зоне трубки, и автоматика мгновенно прекращает подачу — чтобы предотвратить перелив.

Почему отключение может происходить раньше времени

Иногда пистолет срабатывает слишком рано. На это есть несколько причин:

  • неисправность пистолета —  механизм может давать сбои, достаточно сменить колонку.

  • Засорение вентиляционных каналов топливного бака — воздух выходит медленно, и автоматика "решает", что бак уже полон.

Что происходит при нарушении вентиляции бака

Если система вентиляции работает неправильно, в баке скапливается избыточное давление. В процессе заправки это приводит к:

  • пенеобразованию топлива;

  • медленному отводу воздуха;

  • ложному срабатыванию автоматики пистолета.

Часто проблема связана с вентиляционными шлангами, которые могут быть пережаты, загрязнены или повреждены. Нарушение вентиляции не только мешает заправке, но и может привести к проникновению паров топлива в салон, особенно в жаркую погоду.

Роль адсорбера и фильтра

Во многих автомобилях установлен адсорбер — узел с фильтром, который задерживает пары топлива. В ряде моделей Hyundai и Kia производитель рекомендует менять фильтр каждые 45 000 км. Засорение фильтра приводит к нарушению вентиляции бака и сбоям при заправке.

Даже при исправных фильтре и шлангах причиной проблем может быть сам адсорбер. Со временем активированный уголь внутри него насыщается, что ухудшает проницаемость. В таком случае деталь либо меняют, либо промывают.

Как решается проблема

  • Провести диагностику вентиляционной системы в автосервисе.

  • Проверить и при необходимости заменить вентиляционные шланги.

  • Очистить или заменить фильтр и адсорбер.

  • При неисправности пистолета — заправляться на другой колонке.

Уточнения

Адсо́рбер - аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твёрдого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворённых или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
