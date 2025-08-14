Вы думаете, что припарковались законно, но штраф уже готов — вот в чём подвох

Парковка у зебры создаёт слепую зону и грозит эвакуацией авто

Пешеходный переход — зона повышенной ответственности для водителя. Здесь приоритет всегда на стороне пешехода, поэтому важно не только проезжать "зебру" с особой осторожностью, но и правильно выбирать место для парковки рядом с ней.

Почему нельзя парковаться вплотную к пешеходному переходу

Автомобиль, припаркованный слишком близко к переходу, особенно если это высокий внедорожник или минивэн, создаёт опасную слепую зону. Водитель движущейся машины может не заметить пешехода, а сам пешеход — приближающийся транспорт. Это существенно повышает риск ДТП, поэтому ПДД строго запрещают остановку вплотную к "зебре".

Ответственность за нарушение

За парковку ближе чем за 5 метров до пешеходного перехода по направлению движения предусмотрены штрафы:

1000 рублей - в большинстве регионов;

3000 рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, автомобиль могут эвакуировать. В таком случае к штрафу добавляются расходы на погрузку, перевозку и хранение, что делает нарушение особенно дорогим.

Что говорит ПДД

Запрет распространяется не только на длительную стоянку, но и на краткие остановки - даже для высадки пассажиров. Единственное исключение — остановка для пропуска пешехода.

Правило запомнить просто:

Перед переходом - остановка запрещена.

Сразу после перехода - разрешена, так как машина не закрывает обзор.

Частые ошибки водителей

Распространённая ошибка — отсчитывать 5 метров от разметки "зебры", хотя по ПДД отсчёт ведётся от дорожного знака пешеходного перехода. Из-за этого можно непреднамеренно оказаться ближе, чем положено, и попасть под штраф или эвакуацию.

В некоторых городах рядом с переходами наносят жёлтые линии вдоль бордюра, указывающие, где парковка запрещена. Это помогает водителям избежать нарушений.

Как избежать проблем

Если не уверены в расстоянии, лучше припарковаться с запасом. Соблюдение дистанции перед "зеброй" — это не только выполнение закона, но и важная мера безопасности для всех участников движения.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д - специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

