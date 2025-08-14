Вы думаете, что припарковались законно, но штраф уже готов — вот в чём подвох

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:16
Авто

Пешеходный переход — зона повышенной ответственности для водителя. Здесь приоритет всегда на стороне пешехода, поэтому важно не только проезжать "зебру" с особой осторожностью, но и правильно выбирать место для парковки рядом с ней.

Почему нельзя парковаться вплотную к пешеходному переходу

Автомобиль, припаркованный слишком близко к переходу, особенно если это высокий внедорожник или минивэн, создаёт опасную слепую зону. Водитель движущейся машины может не заметить пешехода, а сам пешеход — приближающийся транспорт. Это существенно повышает риск ДТП, поэтому ПДД строго запрещают остановку вплотную к "зебре".

Ответственность за нарушение

За парковку ближе чем за 5 метров до пешеходного перехода по направлению движения предусмотрены штрафы:

  • 1000 рублей - в большинстве регионов;

  • 3000 рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, автомобиль могут эвакуировать. В таком случае к штрафу добавляются расходы на погрузку, перевозку и хранение, что делает нарушение особенно дорогим.

Что говорит ПДД

Запрет распространяется не только на длительную стоянку, но и на краткие остановки - даже для высадки пассажиров. Единственное исключение — остановка для пропуска пешехода.

Правило запомнить просто:

  • Перед переходом - остановка запрещена.

  • Сразу после перехода - разрешена, так как машина не закрывает обзор.

Частые ошибки водителей

Распространённая ошибка — отсчитывать 5 метров от разметки "зебры", хотя по ПДД отсчёт ведётся от дорожного знака пешеходного перехода. Из-за этого можно непреднамеренно оказаться ближе, чем положено, и попасть под штраф или эвакуацию.

В некоторых городах рядом с переходами наносят жёлтые линии вдоль бордюра, указывающие, где парковка запрещена. Это помогает водителям избежать нарушений.

Как избежать проблем

Если не уверены в расстоянии, лучше припарковаться с запасом. Соблюдение дистанции перед "зеброй" — это не только выполнение закона, но и важная мера безопасности для всех участников движения.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д - специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
