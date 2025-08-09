Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Борьба с автохламом: в Подмосковье предложили эвакуировать мертвые авто, которые годами занимают парковки

В Московской области может появиться новый механизм для эвакуации автомобилей, которые годами занимают парковочные места, но фактически не эксплуатируются. С такой инициативой выступил депутат Мособлдумы от партии "Новые люди" Лев Закиров. Он направил официальное обращение министру транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марату Сибатулину с предложением внести изменения в законодательство и разработать нормативную базу для решения проблемы.

Буксировка автомобиля на эвакуаторе
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Буксировка автомобиля на эвакуаторе

Проблема, на которую жалуются жители

По словам депутата, поводом для инициативы стали многочисленные жалобы от жителей Подмосковья. Во дворах и на улицах часто можно встретить машины, которые не ездят месяцами, но при этом формально не считаются разукомплектованными. Такие автомобили нельзя эвакуировать по действующим нормам, и они продолжают занимать дефицитные парковочные места, мешая благоустройству территорий.

"Жители справедливо возмущаются: на их парковочных местах годами стоят машины, которые давно никуда не ездят. Это "мертвый груз”, который мешает всем, но убрать его по закону нельзя, так как формально он не считается металлоломом. Наша инициатива закрывает этот правовой пробел. Мы предлагаем чёткие и объективные критерии, чтобы отличить временно оставленную машину от настоящего автохлама", — подчеркнул Лев Закиров.

Новое понятие и чёткие критерии

В основе инициативы — введение в законодательство нового термина: "Транспортное средство, утратившее признаки эксплуатации" (ТСПЭ). Для определения таких машин предлагается установить ряд критериев:

  • Временной признак - отсутствие движения более 6 месяцев, подтверждённое фотофиксацией или актами.

  • Внешний вид - толстый слой грязи, спущенные (два и более) колёса, проросшая под автомобилем трава или кустарник, сильная коррозия кузова.

  • Признаки заброшенности - нечитаемые или отсутствующие номера, свободный доступ в салон, отсутствие реакции владельца на уведомления в течение 30 дней.

Порядок эвакуации и ответственность владельца

Предложение предусматривает разработку процедуры фиксации и перемещения таких автомобилей. Сигнал о "заброшенной" машине смогут подавать как жители, так и управляющие компании. Эвакуация и хранение ТСПЭ должны производиться за счёт собственника, чтобы не нагружать бюджет или соседей по двору.

Пилотный проект и ожидаемый эффект

Для начала партия "Новые люди" предлагает протестировать систему в нескольких муниципалитетах Подмосковья.
"Это позволит освободить тысячи парковочных мест и навести порядок в наших дворах. При этом все расходы по эвакуации лягут на владельца такого автомобиля, а не на бюджет или жителей", — отметил Закиров.

Эксперты считают, что подобный механизм, если он будет законодательно закреплён, может стать эффективным инструментом в борьбе с "автохламом" и улучшить ситуацию с нехваткой парковочных мест в регионе — сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
