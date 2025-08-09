Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Покупай отечественное! Правительство выделит 10 млрд рублей, чтобы облегчить покупку авто для россиян

Правительство выделит 10 млрд рублей на льготное автокредитование
2:32
Авто

Российское правительство намерено дополнительно профинансировать программу льготного автокредитования, чтобы сделать покупку автомобиля более доступной для граждан. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, подчеркнув, что на эти цели планируется направить порядка 10 млрд рублей.

По словам министра, решение позволит расширить охват программы и поддержать спрос на рынке.

"Мы приняли решение… порядка 10 млрд рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать. Надеемся, что "Автовазу" и другим отечественным автопроизводителям это поможет", — отметил Алиханов.

Поддержка отечественного автопрома

Министр подчеркнул, что программа направлена в первую очередь на стимулирование продаж автомобилей российских марок. Основной бенефициар — "Автоваз", однако поддержку смогут получить и другие отечественные производители.
Льготные автокредиты позволяют приобретать новые автомобили с частичным субсидированием процентной ставки, что делает их более доступными для покупателей в условиях высоких рыночных ставок.

Важность снижения ключевой ставки

Алиханов отдельно отметил, что эффективность программы во многом зависит от политики Центрального банка. Снижение ключевой ставки, по его словам, сыграет важную роль в удешевлении кредитов и увеличении числа желающих воспользоваться льготами.
"Важно, чтобы ЦБ продолжал движение в сторону снижения ставки — это позволит программе работать эффективнее", — добавил он.

Контекст: ситуация на рынке

Решение о дополнительном финансировании принято на фоне снижения продаж автомобилей и сокращения объёмов автокредитования в России. По данным аналитиков, высокий уровень процентных ставок и рост цен на новые машины заметно ограничили спрос.
Льготные программы, действующие в последние годы, доказали свою эффективность, особенно для регионов, где покупатели более чувствительны к изменениям стоимости кредита.

Что дальше

Ожидается, что выделенные средства позволят нескольким десяткам тысяч россиян приобрести автомобиль на более выгодных условиях. Эксперты прогнозируют, что при сохранении и расширении программы льготного автокредитования рынок сможет показать умеренный рост уже к концу года — сообщает "Царьград".

Уточнения

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
