Покупай отечественное! Правительство выделит 10 млрд рублей, чтобы облегчить покупку авто для россиян

Правительство выделит 10 млрд рублей на льготное автокредитование

Российское правительство намерено дополнительно профинансировать программу льготного автокредитования, чтобы сделать покупку автомобиля более доступной для граждан. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, подчеркнув, что на эти цели планируется направить порядка 10 млрд рублей.

По словам министра, решение позволит расширить охват программы и поддержать спрос на рынке.

"Мы приняли решение… порядка 10 млрд рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать. Надеемся, что "Автовазу" и другим отечественным автопроизводителям это поможет", — отметил Алиханов.

Поддержка отечественного автопрома

Министр подчеркнул, что программа направлена в первую очередь на стимулирование продаж автомобилей российских марок. Основной бенефициар — "Автоваз", однако поддержку смогут получить и другие отечественные производители.

Льготные автокредиты позволяют приобретать новые автомобили с частичным субсидированием процентной ставки, что делает их более доступными для покупателей в условиях высоких рыночных ставок.

Важность снижения ключевой ставки

Алиханов отдельно отметил, что эффективность программы во многом зависит от политики Центрального банка. Снижение ключевой ставки, по его словам, сыграет важную роль в удешевлении кредитов и увеличении числа желающих воспользоваться льготами.

"Важно, чтобы ЦБ продолжал движение в сторону снижения ставки — это позволит программе работать эффективнее", — добавил он.

Контекст: ситуация на рынке

Решение о дополнительном финансировании принято на фоне снижения продаж автомобилей и сокращения объёмов автокредитования в России. По данным аналитиков, высокий уровень процентных ставок и рост цен на новые машины заметно ограничили спрос.

Льготные программы, действующие в последние годы, доказали свою эффективность, особенно для регионов, где покупатели более чувствительны к изменениям стоимости кредита.

Что дальше

Ожидается, что выделенные средства позволят нескольким десяткам тысяч россиян приобрести автомобиль на более выгодных условиях. Эксперты прогнозируют, что при сохранении и расширении программы льготного автокредитования рынок сможет показать умеренный рост уже к концу года — сообщает "Царьград".

