Надежда умирает последней: китайские бренды Ora и Wey останутся в России, несмотря на крайне низкие продажи

Great Wall не планирует выводить бренды Ora и Wey из России

Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM) официально опроверг слухи о возможном уходе с российского рынка своих премиальных брендов Ora и Wey. Несмотря на скромные объёмы продаж, компания заявляет о намерении продолжать присутствие в стране и поддерживать клиентов этих марок.

Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Great Wall Ora

Официальная позиция компании

В пресс-службе российского представительства GWM подчеркнули, что прекращение продаж в ближайшее время не рассматривается.

"Компания GWM продолжает продажи премиальных гибридных автомобилей Wey в дилерских центрах Tank. На сегодняшний день сценарий остановки продаж не рассматривается. Автомобили Ora для покупки доступны по предварительному заказу также в дилерских центрах Tank", — сообщили представители концерна.

Также в компании заверили, что владельцы автомобилей этих брендов могут рассчитывать на полный спектр послепродажного обслуживания, включая поставку оригинальных запчастей и проведение гарантийных работ.

Продажи остаются ограниченными

По данным аналитического агентства "Автостат Инфо", в первом полугодии 2025 года в России было зарегистрировано менее 300 автомобилей Ora и около 1,1 тыс. машин Wey. Для сравнения, популярные массовые модели китайских марок продаются в десятки раз большими тиражами.

Несмотря на это, Great Wall не планирует сворачивать продажи. По мнению экспертов, сохранение присутствия на рынке даже с низкими показателями может быть стратегическим шагом — компании важно удерживать имидж и позиции в премиальном сегменте, который пока только формируется в России.

Что известно о брендах

Ora - это линейка электрических и электрических хэтчбеков, ориентированных на стиль, технологии и экологичность. На российский рынок бренд вышел относительно недавно, и модели доступны в основном по предзаказу.

Wey позиционируется как премиальный бренд гибридных кроссоверов. В России продажи этих автомобилей ведутся через дилерские центры Tank, которые специализируются на премиальных SUV от Great Wall. Особенность Wey — это сочетание богатого оснащения, гибридных силовых установок и высокой цены по меркам массового сегмента.

Возможные причины низкого спроса

Автоэксперты указывают на несколько факторов, которые могут объяснять текущую ситуацию с продажами Ora и Wey:

Высокая стоимость - в условиях снижения покупательной способности премиальные модели продаются хуже массовых.

Ограниченная узнаваемость бренда - в отличие от Haval, который уже завоевал популярность, Ora и Wey пока малоизвестны широкой аудитории.

Нишевый характер моделей - электрические и гибридные автомобили в России занимают небольшую долю рынка.

Сложности с поставками - ограниченное количество машин в наличии и ориентир на предзаказ могут сдерживать покупателей.

Контекст: ситуация с заводом Haval

Информация о сохранении брендов на российском рынке появилась на фоне новостей о временной приостановке работы завода Haval в Тульской области в августе 2025 года. Это предприятие — ключевой производственный актив Great Wall в России, выпускающий популярные кроссоверы Haval.

В компании поясняли, что остановка будет временной и связана с плановыми работами по модернизации производственных линий. Однако на фоне этого решения некоторые наблюдатели начали строить догадки о возможном сокращении деятельности GWM в стране, включая уход менее успешных брендов. Официальные заявления концерна эти опасения опровергли.

Почему GWM может быть выгодно остаться

Сохранение брендов даже при невысоких продажах может дать компании несколько преимуществ:

Удержание дилерской сети - наличие премиальных моделей повышает статус дилеров Tank и даёт им дополнительный ассортимент. Работа на перспективу - с ростом интереса к гибридным и электрическим автомобилям в России спрос на Ora и Wey может увеличиться. Имиджевая составляющая - бренды с премиальной подачей помогают Great Wall укреплять репутацию технологичного и многопрофильного производителя.

Что дальше

В ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать резкого роста продаж Ora и Wey, но присутствие этих марок в России позволит компании сохранить задел для будущего. Если экономическая ситуация улучшится, а инфраструктура для электромобилей начнёт развиваться, сегмент, в котором работают эти бренды, может получить второе дыхание.

Пока же российские автолюбители, заинтересованные в премиальных гибридах и электрокарах, смогут приобрести модели Ora и Wey через предзаказ, а текущие владельцы — быть уверенными в сервисной поддержке и доступности запчастей — пишет Газета. RU.

Уточнения

Ora (китайский: 欧拉; пиньинь: Oūlā; стилизовано как ORA) — китайская марка легковых электромобилей компании Great Wall Motors, представленная в 2018 году.

