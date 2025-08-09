Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НСА: кубанские фермеры получили первые выплаты после засухи
Магнолии в средней полосе угрожают мучнистая роса и щитовка
Шампиньоны в тушёной капусте добавляют текстуру и аппетитный аромат
Кинокритик заявил, что Нагиев заслуженно получает пять миллионов за день съёмок
Эксперты заявили, что эмоциональное состояние владельца передаётся питомцу
Ретро-волны снова в моде: причёска, которая сделает вас звездой красной дорожки
Упражнения с гирей от тренера NASM Джеффа Сазерленда развивают силу и выносливость
Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его
Интерьер будущего строится на доминирующих цветах, геометрии и технологиях

Надежда умирает последней: китайские бренды Ora и Wey останутся в России, несмотря на крайне низкие продажи

Great Wall не планирует выводить бренды Ora и Wey из России
5:15
Авто

Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM) официально опроверг слухи о возможном уходе с российского рынка своих премиальных брендов Ora и Wey. Несмотря на скромные объёмы продаж, компания заявляет о намерении продолжать присутствие в стране и поддерживать клиентов этих марок.

Great Wall Ora
Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Great Wall Ora

Официальная позиция компании

В пресс-службе российского представительства GWM подчеркнули, что прекращение продаж в ближайшее время не рассматривается.

"Компания GWM продолжает продажи премиальных гибридных автомобилей Wey в дилерских центрах Tank. На сегодняшний день сценарий остановки продаж не рассматривается. Автомобили Ora для покупки доступны по предварительному заказу также в дилерских центрах Tank", — сообщили представители концерна.

Также в компании заверили, что владельцы автомобилей этих брендов могут рассчитывать на полный спектр послепродажного обслуживания, включая поставку оригинальных запчастей и проведение гарантийных работ.

Продажи остаются ограниченными

По данным аналитического агентства "Автостат Инфо", в первом полугодии 2025 года в России было зарегистрировано менее 300 автомобилей Ora и около 1,1 тыс. машин Wey. Для сравнения, популярные массовые модели китайских марок продаются в десятки раз большими тиражами.
Несмотря на это, Great Wall не планирует сворачивать продажи. По мнению экспертов, сохранение присутствия на рынке даже с низкими показателями может быть стратегическим шагом — компании важно удерживать имидж и позиции в премиальном сегменте, который пока только формируется в России.

Что известно о брендах

Ora - это линейка электрических и электрических хэтчбеков, ориентированных на стиль, технологии и экологичность. На российский рынок бренд вышел относительно недавно, и модели доступны в основном по предзаказу.

Wey позиционируется как премиальный бренд гибридных кроссоверов. В России продажи этих автомобилей ведутся через дилерские центры Tank, которые специализируются на премиальных SUV от Great Wall. Особенность Wey — это сочетание богатого оснащения, гибридных силовых установок и высокой цены по меркам массового сегмента.

Возможные причины низкого спроса

Автоэксперты указывают на несколько факторов, которые могут объяснять текущую ситуацию с продажами Ora и Wey:

  • Высокая стоимость - в условиях снижения покупательной способности премиальные модели продаются хуже массовых.

  • Ограниченная узнаваемость бренда - в отличие от Haval, который уже завоевал популярность, Ora и Wey пока малоизвестны широкой аудитории.

  • Нишевый характер моделей - электрические и гибридные автомобили в России занимают небольшую долю рынка.

  • Сложности с поставками - ограниченное количество машин в наличии и ориентир на предзаказ могут сдерживать покупателей.

Контекст: ситуация с заводом Haval

Информация о сохранении брендов на российском рынке появилась на фоне новостей о временной приостановке работы завода Haval в Тульской области в августе 2025 года. Это предприятие — ключевой производственный актив Great Wall в России, выпускающий популярные кроссоверы Haval.
В компании поясняли, что остановка будет временной и связана с плановыми работами по модернизации производственных линий. Однако на фоне этого решения некоторые наблюдатели начали строить догадки о возможном сокращении деятельности GWM в стране, включая уход менее успешных брендов. Официальные заявления концерна эти опасения опровергли.

Почему GWM может быть выгодно остаться

Сохранение брендов даже при невысоких продажах может дать компании несколько преимуществ:

  1. Удержание дилерской сети - наличие премиальных моделей повышает статус дилеров Tank и даёт им дополнительный ассортимент.

  2. Работа на перспективу - с ростом интереса к гибридным и электрическим автомобилям в России спрос на Ora и Wey может увеличиться.

  3. Имиджевая составляющая - бренды с премиальной подачей помогают Great Wall укреплять репутацию технологичного и многопрофильного производителя.

Что дальше

В ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать резкого роста продаж Ora и Wey, но присутствие этих марок в России позволит компании сохранить задел для будущего. Если экономическая ситуация улучшится, а инфраструктура для электромобилей начнёт развиваться, сегмент, в котором работают эти бренды, может получить второе дыхание.

Пока же российские автолюбители, заинтересованные в премиальных гибридах и электрокарах, смогут приобрести модели Ora и Wey через предзаказ, а текущие владельцы — быть уверенными в сервисной поддержке и доступности запчастей — пишет Газета. RU.

Уточнения

Ora (китайский: 欧拉; пиньинь: Oūlā; стилизовано как ORA) — китайская марка легковых электромобилей компании Great Wall Motors, представленная в 2018 году.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его
Интерьер будущего строится на доминирующих цветах, геометрии и технологиях
Майкрософт Рус инициировала процедуру банкротства
Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц
Врач Поздняков назвал основные симптомы лихорадки чикунгунья
Калий и фосфор улучшают вкус и аромат груш при дозревании
Причиной слез у собаки может быть воспаление глаза или аллергия — ветеринары
Пошаговая инструкция стилистов по созданию идеального высокого хвоста
Одна щепотка сахара на 1 кг рыбы улучшает цвет и текстуру корочки
44-летнее исследование показало, что езда на велосипеде может снизить риск развития деменции на 88%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.