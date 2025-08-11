Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров

После ухода Renault из России стало ясно, что дни "настоящего" Duster сочтены. Полный привод, крепкий кузов и минималистичный салон сделали его любимцем у тех, кто ездит не только по асфальту. Теперь же остаются лишь остатки на складах и вторичка, пока вопрос запчастей окончательно не закроет тему.
Octavia умела быть одновременно семейным, корпоративным и драйверским автомобилем. Сегодня её ещё можно найти у параллельных поставщиков, но цены кусаются, а детали по кузову и электронике становятся редкостью. Исчезновение модели — ощутимая потеря для рынка.
Эти седаны были везде: простые автоматы, надёжные моторы, доступное обслуживание. Закрытие заводов и уход брендов означают, что скоро они останутся только на вторичке, уступив место китайским аналогам, пока ещё не завоевавшим такого доверия.
Седаны с мотором 1.6 MPI и атмосферой "европейца" стали выбором миллионов. Но без комплектующих их производство уже не возобновить, а новые экземпляры исчезли из салонов.
Когда-то они казались выгодной альтернативой, но отсутствие официальных поставок деталей превратило владение в квест. Сегодня на многие модели нет даже простых запчастей, и при серьёзной поломке остаётся лишь списание.
Terrano как близкий родственник Duster доживает последние месяцы на складах. X-Trail ещё держится, но без официального сервиса и поставок его дни тоже сочтены.
