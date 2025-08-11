Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В 2025 году с российского рынка уходят Renault Duster, Skoda Octavia и Kia Rio
1:59
Авто

После ухода Renault из России стало ясно, что дни "настоящего" Duster сочтены. Полный привод, крепкий кузов и минималистичный салон сделали его любимцем у тех, кто ездит не только по асфальту. Теперь же остаются лишь остатки на складах и вторичка, пока вопрос запчастей окончательно не закроет тему.

Skoda Octavia
Фото: commons.wikimedia.org by Harvey Bold, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Skoda Octavia

Skoda Octavia — универсалитет на грани исчезновения

Octavia умела быть одновременно семейным, корпоративным и драйверским автомобилем. Сегодня её ещё можно найти у параллельных поставщиков, но цены кусаются, а детали по кузову и электронике становятся редкостью. Исчезновение модели — ощутимая потеря для рынка.

Kia Rio и Hyundai Solaris — прощание с массовым хитом

Эти седаны были везде: простые автоматы, надёжные моторы, доступное обслуживание. Закрытие заводов и уход брендов означают, что скоро они останутся только на вторичке, уступив место китайским аналогам, пока ещё не завоевавшим такого доверия.

Volkswagen Polo и Skoda Rapid — "немецкое" качество из Калуги

Седаны с мотором 1.6 MPI и атмосферой "европейца" стали выбором миллионов. Но без комплектующих их производство уже не возобновить, а новые экземпляры исчезли из салонов.

Первая волна китайцев — Lifan, Zotye, Haima

Когда-то они казались выгодной альтернативой, но отсутствие официальных поставок деталей превратило владение в квест. Сегодня на многие модели нет даже простых запчастей, и при серьёзной поломке остаётся лишь списание.

Nissan Terrano и X-Trail — на исходе ресурса

Terrano как близкий родственник Duster доживает последние месяцы на складах. X-Trail ещё держится, но без официального сервиса и поставок его дни тоже сочтены.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

