Как не купить автомобиль, который умрёт быстрее, чем вы на нём привыкнете ездить

На вторичке можно найти немало машин с заманчивым ценником. Они выглядят стильно, у них богатая комплектация, а продавцы уверяют: "всё родное, ездила бабушка по выходным". Но есть модели, которые с завода несут в себе набор проблем. И вместо верного спутника они превращаются в бесконечный проект по ремонту.
Внешне — современный кроссовер с азартным турбомотором. Но под капотом — один из самых проблемных двигателей своего времени.
Болезни: перегревы, трещины в ГБЦ, прогорание прокладки, масложор.
Ресурс: капиталка нередко уже к 100-120 тыс. км.
Трансмиссия: автомат 6F35 или робот PowerShift — оба с репутацией "капризных".
Клиренс почти 20 см, симпатичный салон — и куча мелочей, что портят жизнь.
Коробка AMT "думает" дольше, чем едет.
Кузов цветёт уже к 3-4 году эксплуатации.
Мелочи вроде заедающих замков зимой или гремучей подвески превращаются в хронические.
Пара, которая стареет очень быстро.
Подвеска: балка сзади изнашивается и требует замены в сборе.
АКП AL4: склонна к пинкам и аварийному режиму.
Двигатели: у 1.2 PureTech ремень в масле, у 1.6 VTi тянется цепь.
Кузов начинает ржаветь уже через три зимы.
Визуально — кроссовер, на деле — сборник компромиссов.
Подвеска рассыпается до 50 тыс. км.
Мотор 1.8 шумный, прожорливый, склонен к перегревам.
Кузов гниёт и теряет жёсткость через пару зим.
С виду обычный седан, но в эксплуатации — бесконечный список сюрпризов.
Мотор перегревается, ремень ГРМ рвётся без предупреждения.
Коробка и сцепление живут недолго.
Салон дребезжит, а электрика "шалит" с первых лет.
Пожалуй, лидер антирейтинга.
Мотор начинает жрать масло с 30-40 тыс. км.
Цепь ГРМ тянется и перескакивает.
Кузов ржавеет и протекает уже на второй-третий год.
