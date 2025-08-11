Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как не купить автомобиль, который умрёт быстрее, чем вы на нём привыкнете ездить

В рейтинг ненадёжных авто вошли Ford Kuga II, Lada XRAY и Citroën C-Elysee
Авто

На вторичке можно найти немало машин с заманчивым ценником. Они выглядят стильно, у них богатая комплектация, а продавцы уверяют: "всё родное, ездила бабушка по выходным". Но есть модели, которые с завода несут в себе набор проблем. И вместо верного спутника они превращаются в бесконечный проект по ремонту.

Салон машины, Lada XRAY
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон машины, Lada XRAY

6 место — Ford Kuga II (2012-2019) с 1.6 EcoBoost

Внешне — современный кроссовер с азартным турбомотором. Но под капотом — один из самых проблемных двигателей своего времени.

  • Болезни: перегревы, трещины в ГБЦ, прогорание прокладки, масложор.

  • Ресурс: капиталка нередко уже к 100-120 тыс. км.

  • Трансмиссия: автомат 6F35 или робот PowerShift — оба с репутацией "капризных".

5 место — Lada XRAY

Клиренс почти 20 см, симпатичный салон — и куча мелочей, что портят жизнь.

  • Коробка AMT "думает" дольше, чем едет.

  • Кузов цветёт уже к 3-4 году эксплуатации.

  • Мелочи вроде заедающих замков зимой или гремучей подвески превращаются в хронические.

4 место — Citroën C-Elysee / Peugeot 301

Пара, которая стареет очень быстро.

  • Подвеска: балка сзади изнашивается и требует замены в сборе.

  • АКП AL4: склонна к пинкам и аварийному режиму.

  • Двигатели: у 1.2 PureTech ремень в масле, у 1.6 VTi тянется цепь.

  • Кузов начинает ржаветь уже через три зимы.

3 место — Lifan X60

Визуально — кроссовер, на деле — сборник компромиссов.

  • Подвеска рассыпается до 50 тыс. км.

  • Мотор 1.8 шумный, прожорливый, склонен к перегревам.

  • Кузов гниёт и теряет жёсткость через пару зим.

2 место — Geely MK

С виду обычный седан, но в эксплуатации — бесконечный список сюрпризов.

  • Мотор перегревается, ремень ГРМ рвётся без предупреждения.

  • Коробка и сцепление живут недолго.

  • Салон дребезжит, а электрика "шалит" с первых лет.

1 место — Chery Bonus A13

Пожалуй, лидер антирейтинга.

  • Мотор начинает жрать масло с 30-40 тыс. км.

  • Цепь ГРМ тянется и перескакивает.

  • Кузов ржавеет и протекает уже на второй-третий год.

