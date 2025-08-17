Заправился не тем — и двигатель обиделся: как определить, что бензин на заправке не тот, что заявлен

Октановое число определяет, насколько бензин способен противостоять преждевременному воспламенению в цилиндрах двигателя. Если его значение ниже, чем требует производитель, появляется риск детонации — неконтролируемого сгорания смеси, которое может повредить мотор.
На форумах регулярно обсуждают случаи, когда после заправки авто теряет мощность, "тупит" на разгоне или издаёт металлический звон. Падение мощности, рост расхода топлива и характерный стук — основные признаки того, что топливо не соответствует заявленным параметрам.
Многие новые автомобили умеют подстраиваться под разное качество топлива. Если в инструкции указан АИ-92, допустима и заправка АИ-95, АИ-98 или АИ-100. Но значительного прироста мощности ждать не стоит. При этом старые автомобили иногда хуже работают на слишком высокооктановом бензине, теряя в динамике.
Чтобы топливо соответствовало стандартам, в него добавляют присадки, повышающие стойкость к детонации. Но у них есть минус: при длительном хранении, особенно в негерметичных условиях, эти вещества испаряются. Летом в жару октановое число может снизиться, если машина долго стоит с полным баком.
Расхожее мнение, что почти весь бензин в стране плохой, не подтверждается. На крупных сетевых АЗС контроль качества строгий: репутационные и финансовые потери от сбоев выше, чем затраты на соблюдение норм. Иногда фактическое октановое число даже немного выше заявленного — например, у АИ-92 может быть 92,5.
Заправляйтесь с расчётом на месяц вперёд. Если машина долго простаивала, лучше долить свежего топлива или добавить октан-корректор. Это простое действие поможет избежать проблем с двигателем и дорогостоящего ремонта.
