Заправился не тем — и двигатель обиделся: как определить, что бензин на заправке не тот, что заявлен

Эксперты объяснили, чем опасен бензин с заниженным октановым числом
Авто

Октановое число определяет, насколько бензин способен противостоять преждевременному воспламенению в цилиндрах двигателя. Если его значение ниже, чем требует производитель, появляется риск детонации — неконтролируемого сгорания смеси, которое может повредить мотор.

Фото: Freepik by Designed by Freepik
Как проявляется плохой бензин

На форумах регулярно обсуждают случаи, когда после заправки авто теряет мощность, "тупит" на разгоне или издаёт металлический звон. Падение мощности, рост расхода топлива и характерный стук — основные признаки того, что топливо не соответствует заявленным параметрам.

Адаптация современных двигателей

Многие новые автомобили умеют подстраиваться под разное качество топлива. Если в инструкции указан АИ-92, допустима и заправка АИ-95, АИ-98 или АИ-100. Но значительного прироста мощности ждать не стоит. При этом старые автомобили иногда хуже работают на слишком высокооктановом бензине, теряя в динамике.

Роль присадок

Чтобы топливо соответствовало стандартам, в него добавляют присадки, повышающие стойкость к детонации. Но у них есть минус: при длительном хранении, особенно в негерметичных условиях, эти вещества испаряются. Летом в жару октановое число может снизиться, если машина долго стоит с полным баком.

Мифы о некачественном топливе

Расхожее мнение, что почти весь бензин в стране плохой, не подтверждается. На крупных сетевых АЗС контроль качества строгий: репутационные и финансовые потери от сбоев выше, чем затраты на соблюдение норм. Иногда фактическое октановое число даже немного выше заявленного — например, у АИ-92 может быть 92,5.

Как минимизировать риски

Заправляйтесь с расчётом на месяц вперёд. Если машина долго простаивала, лучше долить свежего топлива или добавить октан-корректор. Это простое действие поможет избежать проблем с двигателем и дорогостоящего ремонта.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
