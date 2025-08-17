Поменяй колёса местами — они тебе спасибо скажут: как простая перестановка колёс экономит тысячи рублей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Авто

Шины редко "доживают" до заявленных 70 тысяч километров, и причина чаще всего не в производителе, а в условиях эксплуатации. Даже чтобы пройти 30-40 тысяч, нужно немного дисциплины и правильного ухода.

Подкатной гидравлический автомобильный домкрат
Фото: commons.wikimedia.org by DmitryFadeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подкатной гидравлический автомобильный домкрат

Почему шины изнашиваются по-разному

Передняя и задняя оси работают в разных нагрузках. Передние колёса берут на себя торможение, управление и часть веса двигателя — в результате быстрее стираются плечевые зоны протектора. Задние изнашиваются в основном по центру, так как получают более равномерную нагрузку.

Ротация колёс как способ продлить ресурс

Самый простой и эффективный приём — переставлять колёса местами примерно каждые 10 000 километров. Для переднеприводных авто есть базовая схема: задние ставятся вперёд на ту же сторону, а передние перемещаются назад крест-накрест. Так нагрузка распределяется равномернее, и все четыре покрышки "стареют" одинаково.

Исключения из правила

Если на автомобиле стоят асимметричные шины, их нельзя менять местами с левой на правую сторону — рисунок протектора рассчитан строго под своё направление. На спортивных машинах с разноразмерной резиной (шире сзади, уже спереди) перестановка между осями невозможна — только боками.

Что ещё влияет на износ

Ресурс резины напрямую зависит от состояния подвески и рулевого управления, правильных углов развала и схождения, а также стабильного давления в шинах. Резкие старты, пробуксовки и агрессивные повороты ускоряют износ не хуже плохих дорог.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
