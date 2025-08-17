Противотуманки в солнечную погоду — новый тренд или повод для штрафа: тип огней днём, который не спасёт от штрафа

Днём автомобиль должен быть максимально заметен на дороге, и ПДД прямо предписывают включать передние фары. Однако на практике водители используют разные варианты — кто-то ближний свет, кто-то дневные ходовые огни (ДХО), а некоторые ограничиваются противотуманками или даже только габаритами. Но не каждый из этих способов законен и безопасен.
Автомобиль с включённым светом лучше виден на скоростных трассах, в дождь, туман и даже в яркий солнечный день. Исследования показывают: раннее визуальное обнаружение машины сокращает риск ДТП, ведь у других участников движения появляется больше времени на реакцию.
Согласно правилам, в светлое время суток водитель обязан включить либо ближний свет фар, либо ДХО. Это обязательное условие для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и автобусов. Невыполнение требования грозит штрафом.
Ближний свет фар — базовый и самый понятный способ. Его можно включать в любое время суток, он обеспечивает хорошую видимость, но лампы стоят недёшево и при постоянной эксплуатации быстрее перегорают. Противотуманные фары — тоже допустимый вариант днём. Они потребляют меньше энергии и обычно проще в обслуживании.
ДХО — современное решение, часто устанавливается с завода. Светодиодные огни долговечны, экономичны и работают автоматически, не требуя от водителя лишних действий.
Габаритные огни не считаются полноценным источником света днём. Их яркость слишком мала, чтобы обеспечить видимость автомобиля на расстоянии. Если ехать только с габаритами, это будет нарушением, которое влечёт штраф 500 рублей по ст. 12.20 КоАП РФ.
Даже если технически ваш автомобиль может двигаться с любым вариантом света, важно помнить: безопасность и законность — приоритет. Ближний свет, ДХО или противотуманки сделают вас заметным, а вот одни габариты — это риск и для кошелька, и для жизни.
