Противотуманки в солнечную погоду — новый тренд или повод для штрафа: тип огней днём, который не спасёт от штрафа

Водителям разъяснили, когда использование габаритных огней днём является нарушением

Днём автомобиль должен быть максимально заметен на дороге, и ПДД прямо предписывают включать передние фары. Однако на практике водители используют разные варианты — кто-то ближний свет, кто-то дневные ходовые огни (ДХО), а некоторые ограничиваются противотуманками или даже только габаритами. Но не каждый из этих способов законен и безопасен.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain фара

Зачем это нужно

Автомобиль с включённым светом лучше виден на скоростных трассах, в дождь, туман и даже в яркий солнечный день. Исследования показывают: раннее визуальное обнаружение машины сокращает риск ДТП, ведь у других участников движения появляется больше времени на реакцию.

Что требуют ПДД

Согласно правилам, в светлое время суток водитель обязан включить либо ближний свет фар, либо ДХО. Это обязательное условие для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и автобусов. Невыполнение требования грозит штрафом.

Разрешённые варианты

Ближний свет фар — базовый и самый понятный способ. Его можно включать в любое время суток, он обеспечивает хорошую видимость, но лампы стоят недёшево и при постоянной эксплуатации быстрее перегорают. Противотуманные фары — тоже допустимый вариант днём. Они потребляют меньше энергии и обычно проще в обслуживании.

ДХО — современное решение, часто устанавливается с завода. Светодиодные огни долговечны, экономичны и работают автоматически, не требуя от водителя лишних действий.

Чего нельзя делать

Габаритные огни не считаются полноценным источником света днём. Их яркость слишком мала, чтобы обеспечить видимость автомобиля на расстоянии. Если ехать только с габаритами, это будет нарушением, которое влечёт штраф 500 рублей по ст. 12.20 КоАП РФ.

Почему важно выбирать правильно

Даже если технически ваш автомобиль может двигаться с любым вариантом света, важно помнить: безопасность и законность — приоритет. Ближний свет, ДХО или противотуманки сделают вас заметным, а вот одни габариты — это риск и для кошелька, и для жизни.

