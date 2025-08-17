Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экологическая инновация побеждает ископаемое топливо
Гастроэнтеролог Зятенкова предупредила об опасности арбузной диеты
Учёные предупреждают: повышение уровня океана угрожает существованию Мальдив
Тренеры советуют использовать разговорный тест для контроля дыхания при нагрузке
Врачи назвали безопасные способы удаления кожных меток дома
Побеги роз срезают до почки, направленной наружу, для формирования куста
Юлия Меньшова призналась, что в юности страдала от жёсткой критики родителей
Рецепт аджики из кабачков с томатами и перцем для заготовки на зиму
Вид бурозубки Маунт-Лайелл обитает на высоте 2100–3000 метров в Сьерра-Неваде

Фото на память о техосмотре — без фильтров и фотошопа: как теперь проходит техосмотр и что видит инспектор в базе

Техосмотр в России: новые правила, цифровая карта и фотофиксация
3:10
Авто

Долгое время техосмотр для многих автолюбителей был чем-то вроде формального штампа — обязательной галочкой, как оформление ОСАГО. Проверка состояния машины нередко превращалась в чистую формальность: некоторые даже не заезжали на СТО, а просто покупали диагностическую карту. Но времена изменились, и привычная схема больше не работает.

Техосмотр автомобиля
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Техосмотр автомобиля

Хотя обязательный техосмотр для большинства легковых автомобилей отменили, есть ситуации, когда он по-прежнему необходим. Это касается, например, покупки подержанного авто, внесения изменений в конструкцию или получения направления от ГИБДД на внеплановую проверку. Если возникла хоть одна из этих причин, прохождение ТО становится обязательным.

Фотофиксация и новые стандарты

С марта 2021 года процедура изменилась: теперь каждый шаг фиксируется фотографиями, которые тут же отправляются в единую электронную систему. Камеры снимают машину ещё до начала проверки — в кадр попадают номер, марка, цвет кузова и VIN-код. Эти данные автоматически прикрепляются к диагностической карте, которая теперь существует только в цифровом виде.

Такой подход исключает возможность пройти ТО "заочно" и делает процесс прозрачнее, но одновременно растягивает время. Работникам СТО приходится действовать строго по регламенту, а водители не могут просто "отдать ключи и уехать". При этом штраф за езду без действующей диагностической карты остался прежним — 2000 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Как проходит сама проверка

Процесс формально начинается с фотофиксации, а затем мастера проверяют только основные системы: тормоза, освещение, стёкла, состояние кузова и базовые элементы безопасности. Глубокую диагностику здесь почти не проводят, ведь главная задача — подтвердить или опровергнуть возможность эксплуатации авто.

Видеозаписи в системе ТО пока нет: станциям достаточно загрузить пару фото с геометками через спецприложение. Но это не значит, что процедуру можно пройти с любыми дефектами.

Кто рискует провалить техосмотр

Отказ можно получить, если на машине установлены самодельные элементы тюнинга, неисправные фары, есть трещины на лобовом стекле или проблемы с тормозной системой. Даже загоревшийся индикатор ABS на панели нередко становится причиной для отрицательного результата.

Полный переход в цифру

Бумажных документов больше нет — диагностическая карта хранится только в электронном виде. Её не выдают на руки, а результат приходит на электронную почту, указанную при оформлении.

Тем, чья машина ухожена и технически исправна, опасаться нечего: достаточно приехать, оплатить, дождаться своей очереди и уехать с результатом. Лишний раз под капот сотрудники станции заглядывать не станут, если авто не подаёт признаков неисправности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Последние материалы
Учёные предупреждают: повышение уровня океана угрожает существованию Мальдив
Тренеры советуют использовать разговорный тест для контроля дыхания при нагрузке
Врачи назвали безопасные способы удаления кожных меток дома
Побеги роз срезают до почки, направленной наружу, для формирования куста
Юлия Меньшова призналась, что в юности страдала от жёсткой критики родителей
Техосмотр в России: новые правила, цифровая карта и фотофиксация
Рецепт аджики из кабачков с томатами и перцем для заготовки на зиму
Вид бурозубки Маунт-Лайелл обитает на высоте 2100–3000 метров в Сьерра-Неваде
Дизайнеры назвали плюсы и минусы обоев и краски для ремонта
Врачи предупредили об опасности сна дольше 9 часов в сутки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.