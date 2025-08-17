Фото на память о техосмотре — без фильтров и фотошопа: как теперь проходит техосмотр и что видит инспектор в базе

Техосмотр в России: новые правила, цифровая карта и фотофиксация

Долгое время техосмотр для многих автолюбителей был чем-то вроде формального штампа — обязательной галочкой, как оформление ОСАГО. Проверка состояния машины нередко превращалась в чистую формальность: некоторые даже не заезжали на СТО, а просто покупали диагностическую карту. Но времена изменились, и привычная схема больше не работает.

Хотя обязательный техосмотр для большинства легковых автомобилей отменили, есть ситуации, когда он по-прежнему необходим. Это касается, например, покупки подержанного авто, внесения изменений в конструкцию или получения направления от ГИБДД на внеплановую проверку. Если возникла хоть одна из этих причин, прохождение ТО становится обязательным.

Фотофиксация и новые стандарты

С марта 2021 года процедура изменилась: теперь каждый шаг фиксируется фотографиями, которые тут же отправляются в единую электронную систему. Камеры снимают машину ещё до начала проверки — в кадр попадают номер, марка, цвет кузова и VIN-код. Эти данные автоматически прикрепляются к диагностической карте, которая теперь существует только в цифровом виде.

Такой подход исключает возможность пройти ТО "заочно" и делает процесс прозрачнее, но одновременно растягивает время. Работникам СТО приходится действовать строго по регламенту, а водители не могут просто "отдать ключи и уехать". При этом штраф за езду без действующей диагностической карты остался прежним — 2000 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Как проходит сама проверка

Процесс формально начинается с фотофиксации, а затем мастера проверяют только основные системы: тормоза, освещение, стёкла, состояние кузова и базовые элементы безопасности. Глубокую диагностику здесь почти не проводят, ведь главная задача — подтвердить или опровергнуть возможность эксплуатации авто.

Видеозаписи в системе ТО пока нет: станциям достаточно загрузить пару фото с геометками через спецприложение. Но это не значит, что процедуру можно пройти с любыми дефектами.

Кто рискует провалить техосмотр

Отказ можно получить, если на машине установлены самодельные элементы тюнинга, неисправные фары, есть трещины на лобовом стекле или проблемы с тормозной системой. Даже загоревшийся индикатор ABS на панели нередко становится причиной для отрицательного результата.

Полный переход в цифру

Бумажных документов больше нет — диагностическая карта хранится только в электронном виде. Её не выдают на руки, а результат приходит на электронную почту, указанную при оформлении.

Тем, чья машина ухожена и технически исправна, опасаться нечего: достаточно приехать, оплатить, дождаться своей очереди и уехать с результатом. Лишний раз под капот сотрудники станции заглядывать не станут, если авто не подаёт признаков неисправности.

Уточнения

