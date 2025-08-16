Жаркий роман с мотором: приём, который может спасти мотор от капитального ремонта

Разъяснены правила поведения при росте температуры двигателя в пути

Даже полностью исправный автомобиль может "закипеть" в плотном городском заторе. В жаркий день, при слабой циркуляции воздуха и большой нагрузке на систему охлаждения, стрелка температуры способна быстро приблизиться к красной зоне. Иногда проблема кроется не в серьёзной поломке, а в мелочи, которая при бездействии способна обернуться капитальным ремонтом.

Возможные причины перегрева

Чаще всего источники проблемы такие:

Радиатор забит грязью или пылью, что мешает теплоотдаче.

В системе мало охлаждающей жидкости или образовалась воздушная пробка, блокирующая её циркуляцию.

Электровентилятор не срабатывает вовремя или работает нестабильно.

Датчик температуры выдаёт некорректные данные, и блок управления "думает", что всё в норме.

При длительном перегреве металл деталей расширяется, зазоры исчезают, а двигатель может заклинить. И в этом случае без дорогого и долгого ремонта уже не обойтись.

Первые действия при перегреве

Как только заметили, что температура растёт быстрее обычного, — реагируйте немедленно. Но не спешите сразу глушить мотор: это может усугубить ситуацию, ведь тогда прекращается циркуляция охлаждающей жидкости, вентилятор останавливается, и температура внутри продолжает расти.

Правильнее включить печку на полную мощность и выставить максимум температуры. Горячий воздух в салоне станет временным "радиатором", разгрузив систему охлаждения. Да, это неприятно для водителя и пассажиров, но гораздо лучше, чем перегрев и ремонт двигателя.

Когда и как можно открыть расширительный бачок

Если температура немного снизилась, можно аккуратно искать причину. Заглушите мотор и подождите, пока упадёт давление в системе. Открывать крышку бачка нужно только через плотную ткань и с максимальной осторожностью, так как возможен выброс пара или брызг.

Если уровень жидкости низкий — долейте её. При нормальном уровне проверьте, включается ли вентилятор. Его отказ — одна из самых частых причин перегрева в пробках.

Дальнейшее движение

Если устранить неисправность на месте не удаётся, двигайтесь до сервиса крайне аккуратно:

Избегайте резких разгонов.

Держите умеренную скорость.

Постоянно следите за температурой.

В движении встречный поток воздуха будет дополнительно охлаждать радиатор и поможет избежать повторного перегрева.

Уточнения

