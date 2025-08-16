Жаркий роман с мотором: приём, который может спасти мотор от капитального ремонта

Даже полностью исправный автомобиль может "закипеть" в плотном городском заторе. В жаркий день, при слабой циркуляции воздуха и большой нагрузке на систему охлаждения, стрелка температуры способна быстро приблизиться к красной зоне. Иногда проблема кроется не в серьёзной поломке, а в мелочи, которая при бездействии способна обернуться капитальным ремонтом.
Чаще всего источники проблемы такие:
При длительном перегреве металл деталей расширяется, зазоры исчезают, а двигатель может заклинить. И в этом случае без дорогого и долгого ремонта уже не обойтись.
Как только заметили, что температура растёт быстрее обычного, — реагируйте немедленно. Но не спешите сразу глушить мотор: это может усугубить ситуацию, ведь тогда прекращается циркуляция охлаждающей жидкости, вентилятор останавливается, и температура внутри продолжает расти.
Правильнее включить печку на полную мощность и выставить максимум температуры. Горячий воздух в салоне станет временным "радиатором", разгрузив систему охлаждения. Да, это неприятно для водителя и пассажиров, но гораздо лучше, чем перегрев и ремонт двигателя.
Если температура немного снизилась, можно аккуратно искать причину. Заглушите мотор и подождите, пока упадёт давление в системе. Открывать крышку бачка нужно только через плотную ткань и с максимальной осторожностью, так как возможен выброс пара или брызг.
Если уровень жидкости низкий — долейте её. При нормальном уровне проверьте, включается ли вентилятор. Его отказ — одна из самых частых причин перегрева в пробках.
Если устранить неисправность на месте не удаётся, двигайтесь до сервиса крайне аккуратно:
В движении встречный поток воздуха будет дополнительно охлаждать радиатор и поможет избежать повторного перегрева.
