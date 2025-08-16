Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белковый завтрак и зарядка утром помогают похудеть после 50 лет — врачи
Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную
В хорватском городе Задар можно увидеть самый красивый закат в мире
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
Анджелина Джоли думает о написании мемуаров, посвящённых жизни с Брэдом Питтом
Британский пудинг на грани исчезновения: почему его перестали готовить — English Heritage
Меньше стресса и больше сна: эксперты назвали 6 ошибок, которые мешают похудеть
Физики из Испании и Италии создали модель Вселенной без Большого взрыва
В средней полосе оптимальный срок посадки чеснока — вторая половина октября

Жаркий роман с мотором: приём, который может спасти мотор от капитального ремонта

Разъяснены правила поведения при росте температуры двигателя в пути
2:38
Авто

Даже полностью исправный автомобиль может "закипеть" в плотном городском заторе. В жаркий день, при слабой циркуляции воздуха и большой нагрузке на систему охлаждения, стрелка температуры способна быстро приблизиться к красной зоне. Иногда проблема кроется не в серьёзной поломке, а в мелочи, которая при бездействии способна обернуться капитальным ремонтом.

Сломанный двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сломанный двигатель

Возможные причины перегрева

Чаще всего источники проблемы такие:

  • Радиатор забит грязью или пылью, что мешает теплоотдаче.
  • В системе мало охлаждающей жидкости или образовалась воздушная пробка, блокирующая её циркуляцию.
  • Электровентилятор не срабатывает вовремя или работает нестабильно.
  • Датчик температуры выдаёт некорректные данные, и блок управления "думает", что всё в норме.

При длительном перегреве металл деталей расширяется, зазоры исчезают, а двигатель может заклинить. И в этом случае без дорогого и долгого ремонта уже не обойтись.

Первые действия при перегреве

Как только заметили, что температура растёт быстрее обычного, — реагируйте немедленно. Но не спешите сразу глушить мотор: это может усугубить ситуацию, ведь тогда прекращается циркуляция охлаждающей жидкости, вентилятор останавливается, и температура внутри продолжает расти.

Правильнее включить печку на полную мощность и выставить максимум температуры. Горячий воздух в салоне станет временным "радиатором", разгрузив систему охлаждения. Да, это неприятно для водителя и пассажиров, но гораздо лучше, чем перегрев и ремонт двигателя.

Когда и как можно открыть расширительный бачок

Если температура немного снизилась, можно аккуратно искать причину. Заглушите мотор и подождите, пока упадёт давление в системе. Открывать крышку бачка нужно только через плотную ткань и с максимальной осторожностью, так как возможен выброс пара или брызг.

Если уровень жидкости низкий — долейте её. При нормальном уровне проверьте, включается ли вентилятор. Его отказ — одна из самых частых причин перегрева в пробках.

Дальнейшее движение

Если устранить неисправность на месте не удаётся, двигайтесь до сервиса крайне аккуратно:

  • Избегайте резких разгонов.
  • Держите умеренную скорость.
  • Постоянно следите за температурой.

В движении встречный поток воздуха будет дополнительно охлаждать радиатор и поможет избежать повторного перегрева.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Красота и стиль
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную
В хорватском городе Задар можно увидеть самый красивый закат в мире
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
Анджелина Джоли думает о написании мемуаров, посвящённых жизни с Брэдом Питтом
Британский пудинг на грани исчезновения: почему его перестали готовить — English Heritage
Меньше стресса и больше сна: эксперты назвали 6 ошибок, которые мешают похудеть
Физики из Испании и Италии создали модель Вселенной без Большого взрыва
В средней полосе оптимальный срок посадки чеснока — вторая половина октября
Повторное кипячение уничтожает бактерии и улучшает качество воды
Тренер Барри Сигрист: Брэд Питт и Дэмсон Идрис тренировались по программе гонщиков Формулы-1
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.