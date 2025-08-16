Дорога похудела, а водители растерялись: как понять, кто прав при одновременном перестроении в сужающейся зоне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:02
Авто

Ситуация, когда проезжая часть резко становится уже, знакома многим водителям. Особенно часто она встречается на загородных трассах и в городах с плотной застройкой. На первый взгляд всё просто — нужно лишь немного перестроиться, — но именно в таких местах часто возникают аварии. Причина кроется в непонимании, кто должен уступить.

Обгон на трассе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обгон на трассе

Где чаще всего встречается сужение

На междугородних дорогах это нередко случается перед развязками, мостами, ремонтными зонами или при въезде в населённый пункт. Дорога может временно расширяться за счёт дополнительных полос, а затем снова сужаться. В такие моменты траектории автомобилей начинают пересекаться, и если водители действуют "по наитию", риск ДТП возрастает в разы.

В черте города сужения встречаются при ремонте трамвайных путей, возле остановок общественного транспорта или в местах, где проезжая часть сужена из-за разметки для парковочных зон.

Как предупредить недоразумения

ПДД предусматривают специальные знаки для предупреждения о таких зонах.

  • 1.20.1 — сужение с обеих сторон.
  • 1.20.2 — сужение справа.
  • 1.20.3 — сужение слева.

В городе эти знаки ставят за 50-100 метров до опасного места, за городом — за 150-300 метров. Иногда под ними есть табличка с точным расстоянием до участка, и её важно учитывать при выборе момента для манёвра.

Приоритет движения: кто прав

Юридически приоритет у того, кто продолжает движение по своей полосе без перестроения. Если сужение со стороны вашей полосы — вы обязаны снизить скорость, оценить обстановку и перестроиться, пропустив тех, кто едет прямо.

Когда исчезает левая полоса, водитель, уходящий вправо, уступает. При сужении справа правило "помехи справа" не применяется — если вы движетесь прямо по своей полосе, преимущество за вами.

Особые случаи

Если проезжая часть становится уже с обеих сторон одновременно, действует пункт 8.4 ПДД: при одновременном перестроении уступает водитель, который находится слева. Это правило нередко забывают, и оно становится причиной конфликтов.

Как действовать на практике

Лучший подход — заранее прогнозировать манёвр. Увидев знак сужения, сбросьте скорость и оцените поток: это даст время спокойно перестроиться. В плотном трафике полезно включить указатель поворота заблаговременно, чтобы другие водители успели среагировать.

В дождь, снег или гололёд подходите к сужению особенно осторожно: манёвр в таких условиях требует больше времени и пространства, а ошибка может стоить дорого.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
