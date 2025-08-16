Разметка, которой нет в ПДД, но за неё можно лишиться прав: ловушка, в которую попадают водители

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Авто

В некоторых регионах России водители начали замечать необычную дорожную разметку: между двумя чёткими сплошными линиями вдруг появляется прерывистая. На первый взгляд, кажется, что это ошибка разметчиков или странный эксперимент. Однако ни в ПДД, ни в ГОСТах такого типа разметки нет, и потому она вызывает замешательство у автомобилистов.

Широкая городская дорога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Широкая городская дорога

Что говорят правила

Согласно ПДД, любые сплошные линии, разделяющие полосы движения, пересекать запрещено. Наказание зависит от того, какую именно линию нарушил водитель. Если сплошная отделяет встречные потоки, это серьёзное нарушение — штраф до 7500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Если же она просто разделяет полосы одного направления, всё ограничится штрафом в 500 рублей.

Почему пунктир между сплошными не даёт права на обгон

Нестандартная комбинация — две сплошные и между ними пунктир — сбивает с толку. Логика подсказывает, что прерывистая разрешает пересечение, но в реальности это не так. Такая разметка приравнивается к полной двойной сплошной. Пересекать её категорически запрещено, а нарушение повлечёт такие же последствия, как при выезде на встречную полосу.

Откуда она берётся

В большинстве случаев причина проста — некачественная работа дорожных служб. Ранее на участке могла быть разметка 1.11 (сплошная с прерывистой), позволяющая манёвр с одной стороны. Затем её заменили на двойную сплошную, но старую линию не стерли. Удаление старой разметки требует техники, времени и денег, а потому новые линии иногда просто наносят поверх или рядом со старыми, что и создаёт путаницу.

Иногда такой эффект появляется перед установкой отбойников — металлических или бетонных. Прерывистая в этом случае не несёт смысловой нагрузки, а служит временным элементом, пока участок дороги не достроен.

Как действовать водителю

Главное правило: ориентироваться на наиболее свежую и актуальную разметку, которая соответствует текущей организации движения. Если она противоречит старой, юридическую силу имеет новая. Даже если кажется, что прерывистая "позволяет", реальность такова — двойная сплошная остаётся непреодолимым барьером. В случае сомнений лучше воздержаться от манёвра. Ошибка может стоить не только штрафа, но и прав, а также создать аварийную ситуацию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

