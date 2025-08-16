Разметка, которой нет в ПДД, но за неё можно лишиться прав: ловушка, в которую попадают водители

Дорожные службы России объяснили появление пунктира между двойной сплошной

В некоторых регионах России водители начали замечать необычную дорожную разметку: между двумя чёткими сплошными линиями вдруг появляется прерывистая. На первый взгляд, кажется, что это ошибка разметчиков или странный эксперимент. Однако ни в ПДД, ни в ГОСТах такого типа разметки нет, и потому она вызывает замешательство у автомобилистов.

Что говорят правила

Согласно ПДД, любые сплошные линии, разделяющие полосы движения, пересекать запрещено. Наказание зависит от того, какую именно линию нарушил водитель. Если сплошная отделяет встречные потоки, это серьёзное нарушение — штраф до 7500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Если же она просто разделяет полосы одного направления, всё ограничится штрафом в 500 рублей.

Почему пунктир между сплошными не даёт права на обгон

Нестандартная комбинация — две сплошные и между ними пунктир — сбивает с толку. Логика подсказывает, что прерывистая разрешает пересечение, но в реальности это не так. Такая разметка приравнивается к полной двойной сплошной. Пересекать её категорически запрещено, а нарушение повлечёт такие же последствия, как при выезде на встречную полосу.

Откуда она берётся

В большинстве случаев причина проста — некачественная работа дорожных служб. Ранее на участке могла быть разметка 1.11 (сплошная с прерывистой), позволяющая манёвр с одной стороны. Затем её заменили на двойную сплошную, но старую линию не стерли. Удаление старой разметки требует техники, времени и денег, а потому новые линии иногда просто наносят поверх или рядом со старыми, что и создаёт путаницу.

Иногда такой эффект появляется перед установкой отбойников — металлических или бетонных. Прерывистая в этом случае не несёт смысловой нагрузки, а служит временным элементом, пока участок дороги не достроен.

Как действовать водителю

Главное правило: ориентироваться на наиболее свежую и актуальную разметку, которая соответствует текущей организации движения. Если она противоречит старой, юридическую силу имеет новая. Даже если кажется, что прерывистая "позволяет", реальность такова — двойная сплошная остаётся непреодолимым барьером. В случае сомнений лучше воздержаться от манёвра. Ошибка может стоить не только штрафа, но и прав, а также создать аварийную ситуацию.

Уточнения

