Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Ходьба под наклоном признана эффективной для похудения — совет фитнес-тренера Брэндон Палмер
По данным туристических гидов, Бурдж-Халифа в Дубае перерабатывает 15 млн литров воды в год
Тренеры: в тренажёрном зале важно начинать с разминки и соблюдать правила безопасности
Собаки следуют за хозяином из-за инстинкта стайности и тревоги разлуки
Что такое JDM: отличия японских авто для внутреннего рынка от экспортных
Для приготовления вафель из кабачков, лука и чеснока используют духовку или вафельницу
Сухие перья лука допустимо компостировать при глубоком закапывании
Тесты 2025 года показали различия между порошковыми и жидкими моющими средствами

Когда встреча с самокатом бьёт по кошельку: самокат въехал в машину — виновник заплатит по закону

Суд о ДТП с самокатом: что значит источник повышенной опасности
2:29
Авто

Мало кто из водителей задумывается, что их автомобиль официально считается источником повышенной опасности. Это означает, что даже при отсутствии нарушений со стороны владельца транспортного средства он всё равно может быть обязан возместить ущерб пострадавшему. И такие ситуации могут произойти не только на проезжей части.

Красивая женщина в белом с самокатом
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина в белом с самокатом

Представьте: автомобилист осторожно выезжает со двора дома, но на придомовой территории в его колесо врезается самокатчик, даже не пытаясь затормозить. Итог — падение, лёгкая травма, несколько дней в больнице. Полиция нарушений в действиях водителя не выявила, административное дело не заводили. Однако вскоре приходит иск: пострадавший требует 70 тысяч рублей за моральный вред. Логичный вопрос — если вины нет, почему нужно платить?

Закон, который всё объясняет

Ответ даёт статья 1100 ГК РФ. По ней владелец источника повышенной опасности обязан компенсировать вред здоровью вне зависимости от своей вины. Машина как раз относится к таким источникам. Речь идёт не об административном деле, а о гражданском споре, поэтому факт отсутствия нарушений в протоколах не лишает пострадавшего права требовать выплаты.

Даже если пострадавший сам нарушил правила, он всё равно может рассчитывать на компенсацию. Но есть нюанс: если доказать его неосторожность, суд вправе уменьшить сумму. Для этого нужны объективные доказательства — от записи с видеорегистратора до свидетельских показаний.

Как суд определяет размер компенсации

Чаще всего решение выносится в пользу пострадавшего, но заявленная сумма нередко уменьшается. Суд оценивает все обстоятельства — кто и в какой степени повлиял на происшествие. Если удаётся подтвердить, что действия самокатчика стали ключевой причиной аварии, размер выплат может быть значительно снижен. Однако без надёжных доказательств требования могут остаться в полном объёме.

Можно ли подать встречный иск

Если в инциденте пострадал и автомобиль, владелец вправе требовать возмещения расходов на ремонт. Но тут также нужны подтверждающие документы — акт осмотра, заключение эксперта, справка из ГИБДД. Без них требование, скорее всего, отклонят.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Домашние животные
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Собаки следуют за хозяином из-за инстинкта стайности и тревоги разлуки
Что такое JDM: отличия японских авто для внутреннего рынка от экспортных
Для приготовления вафель из кабачков, лука и чеснока используют духовку или вафельницу
Сухие перья лука допустимо компостировать при глубоком закапывании
Тесты 2025 года показали различия между порошковыми и жидкими моющими средствами
Трамп хочет купить долю в Intel: США готовятся к технологической революции
Дом Киркорова оказался рядом с эпицентром крупного пожара в Подмосковье
Мастера маникюра советуют обезжиривать ногти для продления стойкости покрытия
Учёный Сванте Паабо получил Нобелевскую премию за исследование Денисовой пещеры
Диетолог Мария Капралова рассказала об ошибках при переходе на растительное питание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.