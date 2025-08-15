Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души

Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Авто

Японский кастомайзер Такаши Нихира из Wedge Motorcycle вновь показал, что тюнинг может быть не просто переделкой, а настоящим дизайнерским искусством. В этот раз он взял за основу Honda CB1100EX 2016 года, но от заводской версии остался лишь топливный бак — и тот был серьёзно изменён, чтобы идеально вписаться в эстетику стиля Brat.

HONDA CB1100EX
Фото: Own work by ウェルワィ, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
HONDA CB1100EX

Полная реконструкция деталей

Почти каждый элемент мотоцикла был создан заново вручную. Заднюю часть построили на кастомной подрамной конструкции: установили компактное кожаное сиденье, короткое крыло и минималистичную светотехнику — светодиодные фары Bates и аккуратные поворотники, которые практически незаметны, но выполняют свою функцию на 100%.

Передняя вилка осталась штатной, но её занизили, придав байку агрессивный силуэт. Сзади появились регулируемые амортизаторы Ohlins, улучшающие управляемость и устойчивость в поворотах. За точность торможения теперь отвечают главные цилиндры Brembo, добавившие отзывчивости при замедлении.

Баланс стиля и техники

Колёса остались заводскими, но получили винтажные покрышки Firestone, подчёркивающие ретро-настроение проекта. Чтобы поставить более широкую заднюю шину, пришлось доработать маятник. Двигатель подвергли лёгкой профилактике — заменили прокладки, отполировали блок, но конструкцию не трогали. Вместо заводской системы выхлопа установили спортивный комплект Moriwaki 4-в-2.

Приборная панель стала компактнее — её заменил спидометр Motogadget в винтажном стиле. Руль — простой, хромированный, в духе минимализма. Из заводских деталей без изменений остались лишь педали, что подчёркивает общую лаконичность.

Цвет, который работает на образ

Отдельного внимания заслуживает окраска. Бак и крылья получили глубокий глянцево-коричневый цвет с фирменным логотипом Wedge. Рама и маятник выкрашены в сдержанный серый, а прочие элементы либо матово-чёрные, либо отполированы до зеркального блеска.

Новое дыхание классики

Получившийся Honda CB1100EX — это не просто модифицированный мотоцикл, а полное переосмысление образа. Он сохранил характер и дух оригинала, но обрел собственную индивидуальность. Здесь всё выверено — от посадки и управляемости до визуальной гармонии. Проект наглядно показывает, как заводской байк можно превратить в эстетически целостную и функциональную машину, не перегружая её лишними деталями.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
