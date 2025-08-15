Как привычка за рулём выдаёт ваш внутренний настрой: жест, который выдаёт опытного автолюбителя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Иногда мы даже не замечаем, что простые привычки за рулём могут рассказать о нас больше, чем мы думаем. Одной из таких деталей является то, как именно водитель держит руль. И если кто-то всегда использует классический хват двумя руками, то другие предпочитают расслабленно положить одну ладонь сверху, а вторую вообще не держать на руле. На первый взгляд — просто удобная поза. На деле — это своеобразный маркер отношения к вождению и, в некотором роде, к жизни.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Эволюция правил

Когда-то в автошколах настаивали: руки должны находиться в положении "10 и 2" на воображаемом циферблате. Сегодня стандарты изменились — теперь рекомендуют "3 и 9". Такой хват используют и профессиональные гонщики: он даёт максимальный контроль над машиной и позволяет быстро поворачивать руль в любую сторону.

Одна рука сверху — откуда пошла привычка

Многие автолюбители инстинктивно кладут ладонь сверху на руль, а вторую располагают на подлокотнике или двери. Отчасти это пришло из кино, где водители часто изображались именно в таком расслабленном виде. В реальной жизни этот хват особенно удобен тем, кто сидит высоко — например, за рулём внедорожника, микроавтобуса или пикапа.

У некоторых привычка уходит корнями в эпоху механических коробок передач: когда в пробках приходилось постоянно работать рычагом, а возвращать руку в "правильное" положение было неудобно. Со временем такой способ управления закреплялся и оставался даже при переходе на автомат.

Психология и комфорт

Положение одной руки сверху часто ассоциируется с внутренним спокойствием и уверенностью. Такой стиль свойственен опытным водителям, которые проводят за рулём долгие часы и подстраивают сиденье так, чтобы рука почти полностью выпрямлялась. Это снижает усталость, особенно на длинных маршрутах.

Но есть нюанс — безопасность

Несмотря на удобство, управление одной рукой — не лучший выбор в сложных условиях. При неожиданном препятствии или необходимости резкого манёвра в критической ситуации одной руки может не хватить, чтобы оперативно среагировать. На скользкой дороге, в дождь, снег или на высокой скорости лучше держать руль обеими руками. Это даёт больше контроля и повышает шансы справиться с машиной в опасный момент.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
