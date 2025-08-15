Зажми меня полностью: секреты скромной кнопки на приборке

Водителям рассказали о дополнительных функциях кнопки сброса пробега

2:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство водителей уверены, что кнопка обнуления суточного пробега нужна лишь для одного — начать новый отсчёт километров. Но в некоторых автомобилях этот, казалось бы, простой элемент скрывает куда больше функций, способных пригодиться и в повседневной эксплуатации, и при покупке машины с пробегом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain приборная панель автомобиля

Не только километры

Главная задача кнопки очевидна — сбросить текущие показания одометра. Это удобно, если нужно замерить длину маршрута или посчитать реальный расход топлива вручную. Показания обнуляются только по желанию водителя, а не автоматически, что даёт полную свободу в выборе момента начала отсчёта.

Однако в ряде моделей эта же кнопка выполняет и дополнительные роли. Например, её можно не только нажимать, но и поворачивать — в таком случае регулируется яркость подсветки приборной панели. Особенно это полезно ночью, когда слишком яркие индикаторы утомляют глаза, а приглушённый свет делает вождение комфортнее.

Быстрый тест приборов

Есть и ещё один скрытый режим — проверка работоспособности всей панели приборов. При активации самодиагностики загораются все контрольные лампы, а стрелки тахометра и спидометра проходят полный ход. Так можно убедиться, что ни одна лампа не перегорела и не была намеренно отключена. Для подержанных авто это особенно важно: продавцы иногда скрывают ошибки, отключая индикаторы.

Запуск самодиагностики зависит от модели: чаще всего нужно удерживать кнопку сброса пробега, одновременно включив зажигание, или выполнить определённую комбинацию действий.

Доступ к кодам ошибок

В некоторых автомобилях через ту же кнопку можно получить список сохранённых кодов ошибок. Для этого удерживают клавишу, включают зажигание (не заводя мотор), затем нажимают её повторно. На экране появятся цифровые коды, которые можно сверить с инструкцией или базой в интернете.

Иногда предусмотрена и возможность их сброса: после просмотра нужно зажать кнопку ещё раз на несколько секунд. Это не отменяет необходимости ремонта, но позволяет временно убрать сигнализацию о неисправности, если она уже устранена.

Зачем знать эти функции

Понимание возможностей такой простой кнопки позволяет быстрее выявлять проблемы и экономить время на диагностике. А при осмотре автомобиля с пробегом — проверить, не скрыты ли от вас важные сведения о его состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

