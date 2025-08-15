Сдал автомобильную АКБ — получил скидку на новую: старые аккумуляторы опасно хранить в гараже — и вот почему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сдача старой автомобильной АКБ остаётся выгодным и экологичным решением
Авто

Когда-то схема была проста и выгодна: приносишь в магазин изношенный аккумулятор, и тебе делают скидку на новый. Это было удобно всем — и водителям, и торговым точкам. Но в последние годы всё чаще владельцы машин оставляют старые батареи у себя.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Что скрывается внутри АКБ

Автомобильный аккумулятор — это не просто тяжёлый блок из пластика и металла. Внутри находятся свинцовые пластины и агрессивный электролит, которые при неправильном обращении могут нанести серьёзный вред окружающей среде. Именно поэтому для утилизации АКБ существуют строгие нормы.

Раньше магазины охотно принимали батареи, предлагая скидку около 10%. При этом выгода была не только для клиента: сами продавцы получали дополнительный доход, передавая аккумуляторы специализированным переработчикам, которые платили за каждый экземпляр.

Почему водители перестали сдавать батареи

Сегодня немало автовладельцев даже не знают, что за сдачу старого АКБ можно получить скидку. Другие просто откладывают вопрос, оставляя батарею в гараже "на всякий случай". Иногда её и вовсе выбрасывают, не задумываясь о вреде для природы.

В итоге в гаражах пылятся сотни тысяч старых аккумуляторов, которые постепенно становятся источником токсичных утечек. При этом решение элементарно: сдал батарею — сэкономил деньги и уменьшил ущерб экологии.

Вторичная жизнь аккумуляторов

Интересно, что всё больше автомобилистов меняют АКБ заранее, ещё до полной поломки. Причина проста: первый намёк на слабый запуск или падение напряжения — и батарея едет на замену. Но такие экземпляры часто ещё можно восстановить минимальной профилактикой, и они способны проработать месяцы, а то и годы.

Этим активно пользуются перекупщики и мелкие автосервисы, которые продают бывшие в употреблении батареи по низкой цене. На вторичном рынке подобные АКБ всегда востребованы — особенно у тех, кто хочет снизить расходы при подготовке машины к продаже.

Прямая сдача в пункт приёма

Некоторые водители выбирают не обмен на скидку в магазине, а продажу аккумулятора напрямую в приёмный пункт. На первый взгляд это выгоднее: за счёт отсутствия посредника можно выручить на 15-20% больше, чем при обмене. Особенно это заметно для мощных АКБ от 90 Ач и выше.

Но тут есть нюансы. Найти пункт, работающий с частными лицами, бывает непросто. К тому же придётся выделить время, погрузить тяжёлую батарею в машину, доехать до приёмки и потратить топливо. В результате выгода по сравнению с магазинной скидкой часто оказывается символической, а многие просто не хотят тратить силы ради пары сотен рублей.

Сегодня сдача старого аккумулятора остаётся выгодным и экологичным решением, но всё больше водителей либо не знают о такой возможности, либо выбирают альтернативные пути. При этом старая АКБ — это не мусор, а ценный ресурс, который можно переработать и использовать снова.

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

