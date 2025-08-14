Алкотестер врёт, а права дороги: шаги, которые нужно сделать при спорных показаниях алкотестера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Водителям напомнили о правилах проведения теста на алкоголь на дороге
2:36
Авто

Даже абсолютно трезвый водитель может оказаться в ситуации, когда прибор ДПС показывает наличие алкоголя. Причиной могут быть как технические ошибки, так и нарушения самой процедуры проверки. Знание своих прав и чёткий алгоритм действий помогут избежать несправедливого наказания.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Как проходит проверка на месте

Освидетельствование допустимо только при строгом соблюдении правил: оно проводится либо в присутствии двух понятых, либо под обязательную видеозапись. Алкотестер должен быть исправен, с действующим сертификатом и датой последней поверки, а мундштук — одноразовым и вскрытым прямо при вас. Допустимая норма — до 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Если вы уверены в своей трезвости, а прибор показал превышение, не соглашайтесь с результатом сразу — требуйте повторной проверки. Перед ней убедитесь, что мундштук новый, а прибор прошёл поверку.

Дальнейшие действия при спорном результате

Если и повторный замер показал превышение, фиксируйте своё несогласие в протоколе и требуйте направления на медицинское освидетельствование. Инспектор обязан составить отдельный акт, пригласить понятых либо вести видеозапись, после чего доставить вас в аккредитованное медучреждение.

Что ждёт в медучреждении

Процедура включает проверку воздуха на стационарном алкотестере, а также лабораторные анализы крови и мочи. Если первый тест показывает превышение, через 20 минут его повторяют. Всё фиксируется на видео и проводится в присутствии свидетелей.

Врач также может назначить дополнительные исследования для выявления алкоголя или других веществ, способных повлиять на поведение водителя. Итогом становится официальное заключение, с которым вы вправе согласиться или нет — отметка об этом вносится в документ.

Повторная экспертиза и сроки

При сомнениях в точности измерений можно пройти повторное обследование в другой лицензированной клинике, но сделать это нужно в течение двух часов. После этого времени результаты первой проверки считаются окончательными и будут учтены в суде.

Что будет при отказе

Отказ от процедуры на любом этапе приравнивается к вождению в состоянии опьянения. Санкция — штраф 45 000 рублей и лишение прав сроком до 1,5 лет.

Уточнения

