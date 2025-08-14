Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Движение без работающего двигателя: маленький мотор, который может больше, чем кажется

Эксперты рассказали, как сдвинуть автомобиль с заглохшим мотором с помощью стартера
2:00
Авто

Иногда автомобиль может заглохнуть так, что запустить мотор обычным способом уже не получается. Причины разные — от перебоев с топливоподачей до проблем с зажиганием. В обычных условиях можно подумать о буксировке или ремонте на месте. Но если это произошло на железнодорожном переезде или скоростной трассе, времени на раздумья нет — нужно быстро убрать машину с проезжей части.

Аварийка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аварийка

Движение на стартере

В некоторых автомобилях стартер способен помочь в такой ситуации. При включённой передаче он, проворачивая двигатель, создаёт минимальное тяговое усилие, достаточное для медленного движения вперёд. Это может дать драгоценные секунды, чтобы покинуть опасную зону.

Хотя стартер — небольшой электромотор мощностью около 2 л. с., он способен разогнать коленвал до 200-250 об/мин. Этого хватает, чтобы сдвинуть машину на первой передаче. Но важно помнить: его основная задача — запуск двигателя, а не замена силового агрегата. Длительная работа в таком режиме перегревает устройство и может привести к его выходу из строя.

Как использовать при механической коробке

Если автомобиль оснащён МКПП, алгоритм простой:

  • включите первую передачу;
  • выжмите сцепление;
  • запустите стартер;
  • плавно отпускайте педаль сцепления, пока машина начнёт движение.

Скорость в таком режиме редко превышает 10 км/ч, но этого достаточно, чтобы безопасно съехать с дороги.

Почему это не сработает с автоматом

В автоматических трансмиссиях нет жёсткой связи двигателя с колёсами, поэтому стартер не сможет передать крутящий момент на привод. Здесь в экстренной ситуации остаётся перевести селектор в положение N и вручную откатить машину или отбуксировать её. Если рычаг заблокирован, используется аварийная разблокировка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
