Пять метров до штрафа и эвакуатора: парковка, из-за которой водитель рискует лишиться машины на штрафстоянке

Нарушение парковки у перехода может привести к штрафу и эвакуации

Пешеходный переход — это участок дороги, где внимание водителя должно быть предельным. Любой автомобиль, припаркованный слишком близко к "зебре", особенно высокий внедорожник или минивэн, создаёт слепую зону. Из-за этого водитель движущейся машины может не заметить пешехода, а сам пешеход — приближающийся транспорт. Именно поэтому ПДД запрещают парковку вплотную к переходу.

Штрафы и эвакуация

За остановку ближе 5 метров до пешеходного перехода предусмотрен штраф: 1 000 ₽, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 ₽. В некоторых случаях авто могут эвакуировать, и тогда к штрафу добавятся расходы на перевозку и хранение, что заметно увеличит итоговую сумму.

Ограничения по ПДД

Запрещено останавливаться ближе 5 метров до перехода по направлению движения. Правило касается не только длительной стоянки, но и кратковременной остановки — даже для высадки пассажира. Исключение одно: остановка для пропуска пешехода.

Запомните простое правило: до "зебры" останавливаться нельзя, сразу после — можно. Припарковавшись за переходом, вы не закроете обзор другим водителям и не создадите помех пешеходам.

Ошибки при измерении расстояния

Частая ошибка — отсчитывать 5 метров от разметки "зебры". На самом деле отсчёт ведётся от знака, обозначающего пешеходный переход. Из-за этого машина может оказаться ближе к переходу, чем положено, даже если на глаз кажется, что расстояние достаточное.

Как избежать нарушения

Если сомневаетесь, лучше выбрать место подальше. В некоторых городах наносят жёлтые линии вдоль бордюра — они показывают, на каком расстоянии парковка запрещена. Это помогает избежать случайных нарушений и штрафов.

Уточнения

