Хотел защитить радиатор, а защитил только дилера от гарантий: эта полезная доработка может навредить вашему автомобилю

Многие водители хотят максимально защитить автомобиль от внешних воздействий. Один из популярных способов — установка сетки в области радиаторной решётки или бампера. Логика проста: она задерживает камни, пыль и насекомых, продлевая срок службы радиатора.
Автопроизводители часто заранее предусматривают элементы защиты — пластиковые щитки, специальные воздухозаборники и направляющие потока. Но на российских дорогах этих мер порой недостаточно: на высокой скорости мелкие камни и грязь всё же попадают внутрь, постепенно загрязняя или повреждая радиатор. В итоге может начаться утечка охлаждающей жидкости и перегрев двигателя, особенно в длительных поездках.
Сетка кажется логичным решением и предлагается как дилерами, так и магазинами. Но у мелкоячеистых вариантов есть минус — они снижают поток воздуха к радиатору. Летом, когда система охлаждения работает на пределе, это может привести к росту температуры под капотом и нестабильной работе мотора.
Замеры температуры антифриза в разных режимах показали: разница между машинами с сеткой и без неё невелика — всего 1-2 °C даже в жару. Для атмосферных двигателей это некритично и не влияет на работу. Но на мощных или форсированных турбодвигателях, где охлаждение и так загружено, даже небольшое ограничение потока воздуха может сказаться на тепловом режиме.
Если устанавливать сетку не у официального дилера, а в стороннем сервисе или самостоятельно, есть риск отказа в гарантийном ремонте под формулировкой "несогласованные изменения конструкции". В таком случае владельцу придётся доказывать, что аксессуар не стал причиной поломки.
