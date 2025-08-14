Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чем меньше тормозите — тем безопаснее: на скользкой дороге лучше довериться мотору — и вот почему

Торможение двигателем позволяет безопасно снижать скорость на скользких дорогах
2:15
Авто

Даже если вы ездите только по ровным городским улицам, умение тормозить двигателем может однажды выручить. Этот способ помогает сбросить скорость за счёт сопротивления мотора при включённой передаче, разгружая тормозную систему и снижая риск перегрева колодок и дисков. Особенно полезен он на спусках, серпантинах и скользких участках.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Что это даёт

При активном использовании тормозов на длинных спусках они нагреваются и теряют эффективность. В таких ситуациях двигатель берёт часть работы на себя, позволяя замедляться плавно и контролируемо.

Как использовать на механике

На МКПП приём интуитивен: последовательно понижаете передачу — и машина замедляется. Чем выше обороты после переключения, тем сильнее эффект. Главное — не перескакивать через ступени, чтобы не допустить резкого роста оборотов и перегрузки двигателя.

Как работать с автоматом, вариатором и роботом

В большинстве автоматических коробок есть режимы L, 2, M или аналогичные, удерживающие низкие передачи. На вариаторах (CVT) используются "виртуальные" ступени — в ручном режиме можно выбрать пониженную и отпустить газ. Роботизированные трансмиссии нередко оснащены подрулевыми лепестками или имеют положение селектора, ограничивающее переход на высокие передачи. Даже на старых автоматах встречаются такие функции.

Когда приём особенно полезен

На скользкой дороге, особенно под уклон, обычное торможение может вызвать блокировку колёс, и машина продолжит скользить. Торможение двигателем снижает скорость мягко, сохраняя управляемость. На длинных горных спусках оно предотвращает перегрев тормозов и повышает безопасность.

Как действовать правильно

Переходите на пониженные передачи постепенно, контролируя обороты. На автоматах и роботах включайте ручной режим, а при наличии лепестков используйте их для более точного управления. Плавное понижение передач — залог безопасного и эффективного торможения двигателем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
